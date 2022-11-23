Нардепы получили от государства 2,7 млн грн на жилье: больше всех у депутатов от ОПЗЖ и "Слуги народа"

Общая сумма расходов на компенсации депутатам за аренду жилья составила 2 728 850 гривен

В октябре народным депутатам Украины выплатили компенсацию за аренду жилья. В целом из государственного бюджета на это было потрачено более 2,7 млн гривен. Правом получить компенсацию воспользовались 114 депутатов.

Список народных депутатов, которые получили компенсацию на аренду жилья, был опубликован на сайте Верховной Рады Украины. Большая часть депутатов получила выплаты за период с сентября по октябрь 2022. Некоторым компенсировали проживание в арендованном жилье также и за предыдущие месяцы.

Наибольшую выплату получил депутат группы "Платформа за жизнь и мир" Владимир Кальцев. Сумма компенсации за период с 1 апреля по 30 сентября составила 118,5 тысяч гривен. Второй оказалась депутат "Слуги народа" Елена Винтоняк. Она получила 99 тысяч гривен за период с 1 мая по 30 сентября. На третьем месте по сумме полученной компенсации оказался депутат группы "Доверие" Александр Сухов. Ему выплатили за период с 1 июля по 31 августа 40 тысяч гривен.

Напомним, что ранее глава бюджетного Комитета Верховной Рады Юрий Аристов сообщил "Телеграфу" о том, что из-за войны Украине пришлось прибегнуть к сокращению расходов на содержание государственного департамента.