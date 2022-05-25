Народным депутатам сократили выплаты после начала вторжения рф: сколько платят теперь

Война в стране сказалась на заработках нардепов

С начала полномасштабного вторжения россии в Украине сократили суммы возмещения расходов, связанных с исполнением депутатов своих прямых полномочий. Если в довоенное время украинский депутат получал в среднем около 45 400 гривен в месяц, то сейчас эта сумма была уменьшена примерно на 24-27 тысяч.

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Об этом сообщили в прессцентре ВРУ, отвечая на запрос "Украинских новостей".

Также отмечается, что зарплата главы Верховной Рады Руслана Стефанчука, которую он получил за три месяца работы, составила 135 тысяч гривен. При этом его первый заместитель Александр Корниенко с 24 февраля получил 94 тысячи гривен.

Зарплата членов Верховной Рады Украины

Обычно каждый из депутатов Верховной Рады получает по 45 тысяч гривен как возмещение расходов, связанных с исполнением их служебных обязанностей, однако с февраля 2022 дополнительные выплаты народных избранников урезали.

Также сообщается, что каждый украинский нардеп за февраль и март получил выплаты в сумме 24 810 гривен, а в апреле она уменьшилась до 27 291 гривен.

Выплаты, связанные с депутатской деятельностью

Ранее "Телеграф" сообщал, что, несмотря на экономический кризис, который сейчас переживает Украина, беспокоиться за вероятную невыплату зарплат украинцам не стоит, ведь Всемирный Банк пообещал выделить деньги на оплату труда.