НАБУ разыскивает известного нардепа от "Батькивщины": что он натворил

Нардепа подозревают в совершении уголовного правонарушения

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск народного депутата Украины от ВО Батькивщина Михаила Волынца в связи с подозрением в совершении уголовного правонарушения.

17 ноября народному избраннику IX созыва было сообщено о подозрении во внесении недостоверных сведений в е-декларацию за 2020 год в целом на почти 1,79 млн грн. Об этом сообщается на официальной странице НАБУ в Facebook.

Как стало известно, правоохранителям удалось установить, что нардеп не внес в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2020 год, данные о доходах и автомобиле лица, с которым он имел общий быт, взаимные обязанности и факт совместного проживания. Кроме того, подозреваемый не задекларировал фактическое пользование транспортным средством 2019 года выпуска, владельцем которого является сын фигуранта дела.

Стражи порядка отметили, что расследование было начато по материалам журналистского расследования программы "Схемы".

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