В Одесі затримали відомого бізнесмена: у чому його підозрюють

В Одесі викрито злочинну організацію, яка взяла під контроль практично всі питання економічного життя міста

У одесського бізнесмена Бориса Кауфмана, якого на початку серпня не випустили за кордон через наявність його прізвища у списку прикордонників з "індексом Б", знову проблеми: цього разу його затримали в Одесі співробітники Національного антикорупційного бюро України.

Про це повідомляють у понеділок, 5 грудня, телеграм-канал журналіста Олега Новікова, який займається висвітленням справ НАБУ та САП, а також інтернет-видання "Українська правда" з посиланням на свої джерела у правоохоронних органах.

"Наразі тривають слідчі дії, зокрема, в приміщенні Одеської міської ради. Деталі справи невідомі, проте, за деякою інформацією, йдеться про злочинну організацію, яка діяла в Одесі", — пише Новіков.

Саме НАБУ поки не повідомляло про затримання конкретно Кауфмана. При цьому пресслужба Бюро в понеділок вдень повідомила, що НАБУ та САП викрили нову злочинну організацію в Одесі, в рамках чого також було затримано трьох осіб.

"5 грудня 2022 року НАБУ та САП затримали трьох осіб за підозрою у створенні злочинної організації та скоєнні корупційних злочинів в Одесі. Попередня правова кваліфікація — ч.1 ст.255, ч.3 ст.369 КК України", — йдеться у повідомленні.

У НАБУ уточнили, що затримали двох організаторів злочинної організації та їх довірену особу і наразі слідство встановлює та інших її учасників.

Фото НАБУ з місця проведення процесуальних дій

"Слідство встановило, що восени 2021 року, після викриття детективами НАБУ та прокурорами САП злочинної організації (далі – ЗО), що спеціалізувалася на корупційних схемах незаконного вибуття майна з комунальної власності Одеси, на її місті з’явилася нова. Ця ЗО взяла під контроль практично всі питання економічного життя міста, серед яких взаємодія з забудовниками, закупівлі коштом місцевого бюджету, діяльність комунальних підприємств, інші аспекти взаємодії з бізнесом. Задля безперебійності реалізації поставлених цілей організатори ЗО налагодили процес системного підкупу чиновників та депутатів місцевої ради, про що свідчать докази, здобуті НАБУ і САП під час розслідування", — йдеться у повідомленні Бюро.

Борис Кауфман родом із Одеси. Він заснував інвестиційну компанію Vertex United, яка займається готельним бізнесом, медіа-активами та іншими інвестиційними проєктами. Також він співвласник компанії TEDIS Ukraine, яка вважається в Україні одним із найбільших дистриб’юторів тютюнових виробів. У 2021 році він займав 46 позицію в сотні найбагатших українців на думку Forbes Україна. Його статки оцінювалися в 220 млн доларів. Також Борис Кауфман був фігурантом розслідувань журналістів щодо ймовірних неформальних контактів із представниками найвищої влади.