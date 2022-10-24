НАБУ оголосило в розшук ексголову Нацбанку із соратниками: що відомо

Упродовж 2014-2019 років за схемою Шевченка 52 фіктивним агентам було безпідставно перераховано гроші держбанку

НАБУ розшукує колишнього голову Національного банку України Кирила Шевченка у кримінальній справі про розтрату 200 мільйонів гривень "Укргазбанку" шляхом зловживання службовим становищем. У розшук оголошено його та ще двох колишніх посадових осіб.

Про це повідомили в пресслужбі Національного антикорупційного бюро. Як зазначається, разом з ним у розшук оголошено колишнього заступника голови "Укргазбанку" Дениса Чернишова та заступника голови департаменту роботи з віп-клієнтами Олену Хмеленко.

"Національне антикорупційне бюро України розшукує підозрюваних у кримінальному провадженні № 52019000000000143 від 20.02.2019 за фактами вчинення службовими особами АБ "Укргазбанк", у складі організованої групи, розтрати коштів цього банку, шляхом зловживання службовим становищем, та службового підроблення", – йдеться в повідомленні.

У відомстві підкреслили, що про підозру цим трьом особам повідомили ще на початку жовтня, однак у спеціальному порядку, бо місцеперебування цих осіб було невідоме. Відтоді підозрювані ігнорували виклики до слідчого, через що їх і було оголошено в розшук.

Розшук НАБУ

Як повідомляв "Телеграф", раніше суд заарештував одного із підозрюваних у справі про заподіяння збитків "Укргазбанку".