НАБУ объявило в розыск экс-главу Нацбанка с соратниками: что известно

В течение 2014-2019 годов по схеме Шевченко 52 фиктивным агентам были безосновательно перечислены деньги госбанка

НАБУ разыскивает бывшего главу Национального банка Украины Кирилла Шевченко по уголовному делу о растрате 200 миллионов гривен "Укргазбанка" путем злоупотребления служебным положением. В розыск объявлено и еще два бывших должностных лица.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро. Как отмечается, вместе с ним в розыск объявлен бывший заместитель главы "Укргазбанка" Денис Чернышев и заместитель главы департамента работы с вип-клиентами Елена Хмеленко.

"Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает подозреваемых в уголовном производстве №52019000000000143 от 20.02.2019 по фактам совершения должностными лицами АБ "Укргазбанк", в составе организованной группы, растраты средств этого банка, путем злоупотребления служебным положением и служебного подлога", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что о подозрении этим троим лицам сообщили еще в начале октября, однако в специальном порядке, поскольку местонахождение этих лиц было неизвестно. С тех пор подозреваемые игнорировали вызовы к следователю, из-за чего они и были объявлены в розыск.

Розыск НАБУ

Как сообщал "Телеграф", ранее суд арестовал одного из подозреваемых по делу о причинении убытков "Укргазбанку".