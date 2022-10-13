Кража миллионов в "Укргазбанке": суд взял одного из подозреваемых под стражу

Подозреваемый будет содержаться под стражей с альтернативой внесения залога

Суд арестовал одного из подозреваемых по делу о причинении ущерба "Укргазбанку" в размере 206 миллионов гривен.

Как сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, речь идет о деле, в котором фигурирует и бывший глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

Отмечается, что Высший антикоррупционный суд Украины назначил для начальника департамента по работе с корпоративными VIP-клиентами меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде внесения залога в размере 35,1 миллиона гривен.

Мера пресечения будет действовать до 10 декабря.

В ведомстве не назвали имени подозреваемого, однако по информации "Телеграфа" речь идет об Александре Игнатенко, который сейчас занимает должность члена правления "Укрэксимбанка".

В 2015-2017 годах он сначала был заместителем директора, а после и директором департамента корпоративного банкинга и транзакционного бизнеса в "Укргазбанке", а до 2020 года был заместителем его главы правления.

В САП ранее сообщили, что руководство банка использовало информацию о договорах с крупными клиентами для хищения средств. В частности они обеспечили заключение фиктивных договоров с физическими и юридическими лицами, которые якобы будучи "агентами" банка привлекли к нему крупных клиентов. За такие "агентские услуги" банк ежемесячно незаконно выплачивал "вознаграждение" этим лицам.

Как сообщалось ранее, 4 октября бывший глава НБУ Шевченко заявил, что намерен уйти в отставку по состоянию здоровья.

6 октября Верховная Рада приняла его отставку, а уже 7 октября на этот пост был назначен экс-руководитель Ощадбанка Андрей Пышный.