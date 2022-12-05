В Одессе задержали известного бизнесмена: в чем его подозревают

В Одессе разоблачили преступную организацию, которая взяла под контроль практически все вопросы экономической жизни города

У одесского бизнесмена Бориса Кауфмана, которого в начале августа не выпустили за границу ввиду наличия его фамилии в списке пограничников с "индексом Б", вновь проблемы: на этот раз его задержали в Одессе сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины.

Об этом сообщают в понедельник, 5 декабря, телеграм-канал журналиста Олега Новикова, который занимается освещением дел НАБУ и САП, а также интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

"В настоящее время продолжаются следственные действия, в частности, в помещении Одесского городского совета. Детали дела неизвестны, однако, по некоторой информации, речь идет о преступной организации, действовавшей в Одессе", — пишет Новиков.

Само НАБУ пока не сообщало о задержании конкретно Кауфмана. При этом пресс-служба Бюро в понедельник днем сообщила, что НАБУ и САП разоблачили новую преступную организацию в Одессе, в рамках чего также были задержаны три человека.

"5 декабря 2022 года НАБУ и САП задержали трех человек по подозрению в создании преступной организации и совершении коррупционных преступлений в Одессе. Предварительная правовая квалификация — ч.1 ст.255, ч.3 ст.369 УК Украины", — говорится в сообщении.

В НАБУ уточнили, что задержали двух организаторов преступной организации и их доверенном лице и в настоящее время следствие устанавливает и других ее участников.

Фото НАБУ с места проведения процессуальных действий

"Следствие установило, что осенью 2021 года, после разоблачения детективами НАБУ и прокурорами САП преступной организации (далее – ПО), специализировавшейся на коррупционных схемах незаконного выбытия имущества из коммунальной собственности Одессы, в городе появилась новая. Эта ПО взяла под контроль практически все вопросы экономической жизни города, среди которых взаимодействие с застройщиками, закупки на средства местного бюджета, деятельность коммунальных предприятий, другие аспекты взаимодействия с бизнесом. Для бесперебойности реализации поставленных целей организаторы ПО наладили процесс системного подкупа чиновников и депутатов местного совета, о чем свидетельствуют доказательства, полученные НАБУ и САП в ходе расследования", — говорится в сообщении Бюро.

Борис Кауфман родом из Одессы. Он основал инвестиционную компанию Vertex United, занимающуюся отельным бизнесом, медиа-активами, а также другими инвестиционными проектами. Также он совладелец компании TEDIS Ukraine, которая считается в Украине одним из самых крупных дистрибьюторов табачных изделий. В 2021 году он занимал 46 позицию в сотне самых богатых украинцев по мнению Forbes Украина. Его состояние оценивалось в 220 млн долларов. Также Борис Кауфман был фигурантом расследований журналистов насчет вероятных неформальных контактов с представителями высшей власти.