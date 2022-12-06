Засуджений брат одіозного Царьова попросився на обмін у росію (відео)

СБУ опублікувала відеозвернення брата Царьова

Затриманий Службою безпеки України брат колишнього нардепа-зрадника Олега Царьова, який чекав на окупацію Дніпропетровської області, тепер просить включити його до списків на обмін у рф.

Родич Царьова виконував завдання російських спецслужб щодо дестабілізації суспільно-політичної обстановки в області. Його затримали у Дніпрі у травні 2022 року. З огляду на співпрацю зі слідством суд виніс йому покарання у вигляді п’яти років ув’язнення. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Зазначається, що наразі засуджений просить включити його до списків обміну на українських полонених. СБУ опублікувала відео, на якому він звертається до свого брата Олега Царьова та просить допомогти обміняти його на українських військовослужбовців.

Для довідки Олег Царьов — зрадник, народний депутат України IV-VII скликання від фракції "Партії регіонів". У росії його планували призначити главою маріонеткового уряду в Києві у разі захоплення. У березні Царьова помітили на території України разом з окупантами. А у травні року Шевченківський суд заочно засудив його до 12 років позбавлення волі, визнавши винним у публічних закликах до сепаратизму, закликах до насильницької зміни та повалення конституційного ладу з використанням ЗМІ.

У СБУ нагадали, що раніше засуджений виконував завдання російських спецслужб щодо дестабілізації суспільно-політичної ситуації в області. Крім того, він займався підготовкою серії вибухів на стратегічно важливих об’єктах критичної та транспортної інфраструктури. За це окупанти обіцяли йому "крісло" голови Дніпропетровської ОДА у разі захоплення регіону.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Одесі було затримано бізнесмена Бориса Кауфмана та екс-нардепа Олександра Грановський (Борухович).