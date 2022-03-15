Притягли опудало: в Україні разом із окупантами з’явився відомий зрадник

Колишній політик натхненно розповідає про "визволителів"-росян

На двадцятий день розпочатої росією війни в Україні з’явився екс-нардеп від Партії регіонів, зрадник Олег Царьов. Він прибув разом із російською армією, прикриваючись необхідністю доставити "гуманітарний вантаж".

Відеозапис, що підтверджує перебування політика, який раніше втік до Росії, в нашій країні, опублікував журналіст Денис Казанський.

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Згідно з сюжетом пропагандистського російського телебачення, Царьов приїхав до Київської області. Гумконвой нібито був призначений для жителів Бородянки та Катюжанки, що неподалік столиці.

На камеру зрадник, як і всі проросійські політики, розсипається в подяках окупаційним військам і розповідає про "жахіття" ЗСУ.

"Люди потребують допомоги. Українські війська, йдучи, розбили трансформатори, немає електроенергії. Немає електроенергії — немає води. Треба допомагати людям", — заявив Олег Царьов.

При цьому він запевняє, що у містах та селах, де знаходиться російська армія, мирному населенню нічого не загрожує.

За словами Дениса Казанського, росіяни можуть цілком серйозно сподіватися, що "притягнуте ними опудало" працюватиме в окупаційній владі в якомусь із українських регіонів. Журналіст вважає, що люди, які обирають такі "кадри", обов’язково програють.

Нагадаємо, що тиждень тому в Україні також помітили ще одну одіозну особу часів Євромайдану та окупації Криму — прокурорку Наталю Поклонську, яка перебігла на бік Росії. Вона піарилася на роздачі гуманітарки на Херсонщині. При цьому за її затримання українська сторона вже оголосила велику нагороду.