У путина хотят арестовать украинских вице-премьера и замминистра: причина насмешила соцсети

Вменяемая Верещук и Джапаровой статья предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы

Федеральная служба безопасности рф (ФСБ) просит Лефортовский суд москвы заочно арестовать вице-премьера Украины Ирину Верещук и первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапарову.

Как сообщают росСМИ, ссылаясь на пресс-службу суда, украинские политики обвиняются якобы в нарушении территориальной целостности россии. За это их объявили их в международный розыск.

"В суд поступили ходатайства следствия об избрании заочной меры пресечения в виде ареста в отношении Верещук Ирины Андреевны и Джапаровой Эмине Айяровны, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного 280.2 УК РФ ("Нарушение территориальной целостности российской федерации"). Они объявлены в международный розыск", — говорится в сообщении.

Вменяемая Верещук и Джапаровой статья предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.

"Следователи ФСБ просят районный суд взять обвиняемых под стражу с момента их фактического задержания, экстрадиции или депортации на территорию рф", — пишут СМИ.

Подобные заявления изрядно насмешили сеть. Многие начали задаваться вопросом о том, что значит "международный" для россии.

Напомним, ранее мы писали о том, что российская ФСБ застрелила страйкболистов из Воронежа, которые являлись фанатами компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. Для пропагандистского сюжета же их назвали "украинскими диверсантами".

Также мы сообщали о том, что ранее в россии объявляли в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона.