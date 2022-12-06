У путіна хочуть заарештувати українських віце-прем’єра та заступника міністра: причина насмішила соцмережі

Стаття, що осудна Верещук і Джапаровою, передбачає максимальне покарання до 10 років позбавлення волі.

Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) просить Лефортовський суд москви заочно заарештувати віце-прем’єра України Ірину Верещук та першого заступника міністра закордонних справ України Еміне Джапарову.

Як повідомляють росЗМІ, посилаючись на прес-службу суду, українські політики звинувачуються нібито у порушенні територіальної цілісності росії. За це їх оголосили в міжнародний розшук.

"До суду надійшли клопотання слідства про обрання заочного запобіжного заходу у вигляді арешту щодо Верещук Ірини Андріївни та Джапарової Еміни Айярівни, обвинувачених у скоєнні злочину, передбаченого 280.2 КК РФ ("Порушення територіальної цілісності російської федерації"). — йдеться у повідомленні.

Стаття, що осудна Верещук і Джапаровою, передбачає максимальне покарання до 10 років позбавлення волі.

"Слідчі ФСБ просять районний суд взяти обвинувачених під варту з моменту їх фактичного затримання, екстрадиції чи депортації на територію росії", — пишуть ЗМІ.

Подібні заяви дуже насмішили мережу. Багато хто почав задаватися питанням про те, що означає "міжнародний" для росії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російська ФСБ застрелила страйкболістів з Воронеж, які були фанатами комп’ютерної гри STALKER. Для пропагандистського сюжету їх назвали "українськими диверсантами".

Також ми повідомляли про те, що раніше у росії оголошували у розшук українського журналіста Дмитра Гордона.