росія оголосила у розшук Дмитра Гордона: українці відповіли шквалом мемів та жартів

Українець вже встиг відреагувати на рішення мвс росії

Українського журналіста Дмитра Гордона, який став у росії фігурантом справи щодо публічних закликів до розв'язання кривавої війни і фейкову інформацію про армію рф, оголосили у розшук.

Відповідна інформація була оприлюднена у вівторок, 19 липня, у базі розшукуваних на території російської федерації осіб. Розшук ведеться у рамках кримінальної справи, проте за якою статтею вона порушена, не уточнюється, — пише пропагандистське видання "ріа новини".

Варто відзначити, що журналіст вже встиг відреагувати на оприлюднену міністерством внутрішніх справ росії інформацію та саркастично прокоментував її на своїй сторінці у соцмережі:

"мвс росії оголосило мене в розшук. Солі ще на хвіст нехай насиплють. Слава Україні!", — написав Гордон.

Нагадаємо, що раніше у росії представники слідчого комітету порушили справу щодо українського журналіста та ведучого Дмитра Гордона щодо статей про публічні заклики до припинення кривавої війни рф з Україною агресивної війни, порушення ненависті чи ворожнечі за ознаками національності та навіть стосовно поширення неправдивої інформації через населення про збройні сили росії.

Крім вищевказаного, Гордон публічно звертався до ЗС України із закликом винищувати росіян за ознаками національності, мови та походження тощо.

У мережі інформація щодо оголошення журналіста у розшук наробила не мало галасу, спровокувавши появу великої кількості жартів та мемів. Користувачі бурхливо обговорюють рішення мвс росії, мовляв, значить Гордон точно на вірному шляху.

Крім коментарів, у мережі почали з'являтися й меми на цю тему:

Реакція користувачів мережі

Раніше "Телеграф" повідомляв, яку росії популярного українського телеведучого та журналіста Дмитра Комарова визнали "ворогом", що не могло не потішити українця.