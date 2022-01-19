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"Рука Кремля": невідомі прострілили вікно офісу Гордона у Києві (фото, відео)

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Дмитро Гордон упевнений, що винуватців знайдуть Новина оновлена 19 січня 2022, 19:08
Дмитро Гордон упевнений, що винуватців знайдуть

Постраждало вікно біля входу в офіс

У середу, 19 січня, у Києві невідомі прострілили вікно офісу журналіста Дмитра Гордона.

Про це заявив сам журналіст на своїх сторінках у соцмережах, повідомляє "Телеграф".

Зауважимо, що редакція видання "Гордон" знаходиться на вулиці Щекавицькій на Подолі в Києві, і має впізнаване оформлення.

Розташування офісу інтернет-видання "Гордон" на карті Києва
Розташування офісу інтернет-видання "Гордон" на карті Києва
Оформлення входу в офіс Гордона у Києві
Оформлення входу в офіс Гордона у Києві

Вистрілили у загратоване вікно біля входу, ніхто не постраждав. Варто зауважити, що отвір невеликий і наскрізний, можливо, стріляли з пневматичного пістолета.

Наслідки стрілянини зсередини
Наслідки стрілянини зсередини
Вид ушкоджень зовні
Вид ушкоджень зовні

Гордон викликав на місце подій правоохоронців і висловив упевненість у тому, що поліція знайде винних, оскільки навколо місця НП багато камер відеоспостереження та гуртожиток СБУ, де встановлено "спеціальний пост", звідки записується все, що відбувається на вулиці.

Звернення Гордона щодо стрілянини біля його офісу

Українці бурхливо обговорюють інцидент, але також ставлять питання про те, чому не показали кулю, яка мала залишитися.

"Обстріляли — голосно сказано, звичайно, але епізод неприємний", "Просто голуб врізався", "Так це ж рука Кремля, як завжди", "Один постріл — це не обстріл, Дмитро Ілліч", — серед іншого, пишуть у коментарях.

Реакція українців на інцидент
Реакція українців на інцидент

Як повідомляв "Телеграф", сьогодні видався неспокійний день для Києва, — раніше в Печерському районі влаштували бійку соратники екс-президента Петра Порошенка.

Теги:
#Київ #Стрільба #Дмитро Гордон
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