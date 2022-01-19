"Рука Кремля": неизвестные прострелили окно офиса Гордона в Киеве (фото, видео)
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Пострадало окно при входе в офис
В среду, 19 января, в Киеве неизвестные прострелили окно офиса журналиста Дмитрия Гордона.
Об этом заявил сам журналист на своих страницах в соцсетях, сообщает "Телеграф".
Заметим, что редакция издания "Гордон" находится на улице Щекавицкой на Подоле в Киеве, и у него узнаваемое оформление.
Выстрелили в зарешеченное окно прямо возле входа, никто не пострадал. Стоит заметить, что отверстие небольшое и сквозное, возможно, стреляли из пневматического пистолета.
Гордон вызвал на место событий правоохранителей и высказал уверенность в том, что полиция найдет виновных, поскольку вокруг места ЧП много камер видеонаблюдения и общежитие СБУ, где установлен некий специальный пост, откуда записывается все, что происходит на улице.
Украинцы бурно обсуждают инцидент, но также задают вопросы о том, почему не показали пулю, которая должна была остаться.
"Обстреляли — громко сказано, конечно, но эпизод неприятный", "Просто голубь врезался", "Дак это же рука Кремля, как обычно", "Один выстрел — это не обстрел же, Дмитрий Ильич", — среди прочего, пишут в комментариях.
Как сообщал "Телеграф", сегодня выдался неспокойный день для Киева, — ранее в Печерском районе устроили потасовку соратники экс-президента Петра Порошенко.
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