Укр

"Рука Кремля": неизвестные прострелили окно офиса Гордона в Киеве (фото, видео)

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Дмитрий Гордон уверен, что виновников найдут Новость обновлена 19 января 2022, 19:08
Дмитрий Гордон уверен, что виновников найдут

Пострадало окно при входе в офис

В среду, 19 января, в Киеве неизвестные прострелили окно офиса журналиста Дмитрия Гордона.

Об этом заявил сам журналист на своих страницах в соцсетях, сообщает "Телеграф".

Заметим, что редакция издания "Гордон" находится на улице Щекавицкой на Подоле в Киеве, и у него узнаваемое оформление.

Расположение офиса интернет-издания "Гордон" на карте Киева
Расположение офиса интернет-издания "Гордон" на карте Киева
Оформление входа в офис Гордона в Киеве
Оформление входа в офис Гордона в Киеве

Выстрелили в зарешеченное окно прямо возле входа, никто не пострадал. Стоит заметить, что отверстие небольшое и сквозное, возможно, стреляли из пневматического пистолета.

Последствия стрельбы изнутри
Последствия стрельбы изнутри
Вид повреждений снаружи
Вид повреждений снаружи

Гордон вызвал на место событий правоохранителей и высказал уверенность в том, что полиция найдет виновных, поскольку вокруг места ЧП много камер видеонаблюдения и общежитие СБУ, где установлен некий специальный пост, откуда записывается все, что происходит на улице.

Обращение Гордона по поводу стрельбы у его офиса

Украинцы бурно обсуждают инцидент, но также задают вопросы о том, почему не показали пулю, которая должна была остаться.

"Обстреляли — громко сказано, конечно, но эпизод неприятный", "Просто голубь врезался", "Дак это же рука Кремля, как обычно", "Один выстрел — это не обстрел же, Дмитрий Ильич", — среди прочего, пишут в комментариях.

Реакция украинцев на инцидент
Реакция украинцев на инцидент

Как сообщал "Телеграф", сегодня выдался неспокойный день для Киева, — ранее в Печерском районе устроили потасовку соратники экс-президента Петра Порошенко.

Теги:
#Киев #Стрельба #Дмитрий Гордон
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