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Яйца Гордона в золотой пирамиде: журналист анонсировал выход нового кондитерского хита (видео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Дмитрий Гордон вскоре выпустит новую линейку сладостей Новость обновлена 06 декабря 2021, 09:17
Дмитрий Гордон вскоре выпустит новую линейку сладостей

Новую линейку сладостей Гордон анонсировал в саркастической манере

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон анонсировал выпуск новой линейки кондитерских изделий с весьма пикантным названием — "Яйца Гордона в шоколаде в золотой пирамиде". А главными пиарщиками сладостей журналист назвал Сергея Лещенко и Владимира Зеленского.

Соответствующее заявление прозвучало в эфире телеканала "Украина 24".

"Пишет тоже Сережа Лещенко сейчас про пирамиду. Ну и прекрасно, они разогревают мою кампанию по производству нового кондитерского изделия под названием "Яйца Гордона в золотой пирамиде"", — анонсировал Дмитрий Гордон запуск новых сладостей.

Журналист объяснил, что в золотой пирамиде будет два яйца из черного шоколада и это будет очень вкусная сладость.

Кроме того, журналист заявил, что рекламную кампанию по производству "Яиц Гордона в шоколаде в золотой пирамиде" возглавляют президент Украины Владимир Зеленский и экс-нардеп Сергей Лещенко.

"Какие у меня к ним могут быть эмоции? Только положительные, я им очень благодарен. И когда в конце января Сережа Лещенко будет облизывать "Яйца Гордона в шоколаде в золотой пирамиде" он будет получать удовольствие", — резюмировал Дмитрий Гордон.

Стоит отметить, что это далеко не первый выпад Гордона в сторону Сергея Лещенко. Ранее журналист рассказал о главной проблеме Лещенко, применив литературный прием.

Также "Телеграф" сообщал, что Гордон оценил возможность второго президентского срока Владимира Зеленского, который сам довольно неохотно говорит об этом.

Теги:
#Конфеты #Владимир Зеленский #Дмитрий Гордон #Сергей Лещенко
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