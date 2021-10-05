Укр

"Почему вы в парике?": Дмитрий Гордон с густыми волосами повеселил сеть (фото)

Автор
Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
55
Дмитрий Гордон Новость обновлена 05 октября 2021, 17:38
Дмитрий Гордон

Гордон часто публикует в соцсетях раритетные снимки.

Известный украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон, который более привычен взгляду украинцев с лысой головой, поделился архивным снимком, на котором показал, как выглядел в молодости. Ведущий продемонстрировал, как выглядел 30 лет назад с густой шевелюрой.

Снимок опубликован в его Instagram.

"Привет из 1991 года", — подписал Дмитрий свое черно-белое фото, на котором он позирует с микрофоном в руке. На снимке у журналиста еще густые темные волосы.

Дмитрий Гордон в 1991-м году
Дмитрий Гордон в 1991-м году

Кадр вызвал настоящий ажиотаж среди подписчиков Дмитрия, которые принялись упражняться в остроумии в комментариях к посту.

"Дмитрий, почему вы в парике?", "Главный краш ваших мамаш", "Дмитрий, вы свои волосы продали на алиекспресс?", "Вин Дизель?", "Дмитрий, у вас волосы", "Дмитрий, зачем Вы вчера Инстаграм отключили?", "Дмитрий,это отсылка к тому,что вы выпустите скоро свой альбом?", "Дмитрий, вы были рокером?", — писали журналисту поклонники.

Ранее Дмитрий Гордон показывал, как он выглядел в молодости не только с волосами, но и с бородой.

Теги:
#Журналист #Дмитрий Гордон
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