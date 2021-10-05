"Чому ви у перуці?": Дмитро Гордон з густим волоссям повеселив мережу (фото)
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Гордон часто публікує в соцмережах раритетні знімки.
Відомий український журналіст і телеведучий Дмитро Гордон, який більш звичний погляду українців з лисою головою, поділився архівним знімком, на якому показав, як виглядав в молодості. Ведучий продемонстрував, як виглядав 30 років тому з густою шевелюрою.
Знімок опублікований в його Instagram.
"Привіт з 1991 року", — підписав Дмитро своє чорно-біле фото, на якому він позує з мікрофоном в руці. На знімку у журналіста ще густе темне волосся.
Кадр викликав справжній ажіотаж серед дописувачів Дмитра, які взялися вправлятися в дотепності в коментарях до посту.
"Дмитре, чому ви в перуці?", "Головний краш ваших матусь", "Дмитро, ви своє волосся продали на аліекспресс?", "Він Дізель?", "Дмитро, у вас волосся", "Дмитро, навіщо Ви вчора Інстаграм відключили?","Дмитро, це відсилання до того, що ви випустите скоро свій альбом?","Дмитро, ви були рокером?", — писали журналісту шанувальники.
Раніше Дмитро Гордон показував, як він виглядав в молодості не тільки з волоссям, але і з бородою.
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