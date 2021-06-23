"Остановите его кто-нибудь": Дмитрий Гордон отличился очередным перлом (видео)

22 июня на ютуб-канале известного украинского журналиста Дмитрия Гордона вышло новое интервью в рамках его программы "В гостях у Дмитрия Гордона". Гостьей нового выпуска стала популярная российская блогер Марьяна Ро.

Всем известно, что Дмитрий - заядлый шутник. Во время своих интервью он частенько позволяет себе подколоть своего гостя. Так случилось и с Марьяной.

Девушка эмоционально рассказывала о том, почему решила сменить имидж, и обрезала волосы. После того как она отметила, что неким триггером к изменениям стал ее возраст: ей исполнился 21 год и она решила что нужно что-то менять.

"Очко" - подколол Марьяну Гордон, намекнув на карточную игру. Однако многие фанаты отметили, что Ро не поняла этой шутки.

Это видео разлетелось по различным телеграм-каналах, и пользователи призывают "остановить" Гордона с его шуточками.

Ранее, "Телеграф" писал, что Марьяна Ро откровенно рассказала Гордону о своих драках с бывшим возлюбленным, блогером Ивангаем: кто кого бил и как сильно.