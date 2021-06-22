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"Как только ни было... По-разному!": Марьяна Ро призналась, била ли она Ивангая

"Как только ни было... По-разному!": Марьяна Ро призналась, била ли она Ивангая
Обновлено 20:40 Сегодня Телеграф

Российский блогер-миллионник Марьяна Ро, Марьяна Рожкова, вслед за своим возлюбленным, репером Фейсом, прилетела в Киев, чтобы дать интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону.  

В прошлом Марьяна состояла в романтических отношениях с украинским блогером Ивангаем. После их расставания в сети ходило много разных слухов о том, что и Ивангай избивал Марьяну, и наоборот. Естественно, Гордон не мог упустить эти новости из виду, и спросил блогера била ли она своего экс-бойфренда.

"Да, было дело. Как и он меня. Била и по лицу, и по рукам – как только ни было. Но и он меня бил, конечно. Сильно бил" - рассказала Марьяна, отметив, что так как силы у Ивангая больше, то и его удары были сильнее. 

Марьяна не стала скрывать и того, что бил он ее и просто руками, и кулаками, но ногами - никогда. 

Ранее, "Телеграф" писал, что Ивангай раскритиковал Юрия Дудя за то, что тот вырезал часть из его интервью, в котором он рассказывал о войне и Голодоморе. На что Юрий Дудь опубликовал эту часть интервью с Ивангаем без монтажных склеек.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Блогер, Дмитрий Гордон, Ивангай, Марьяна Ро.
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