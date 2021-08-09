С густыми волосами и бородой: Гордон показал, как выглядел в молодости (фото)

Популярный украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон, который сделал лысину своей визитной карточкой, поделился раритетным снимком, на котором показал себя в совсем другом образе. Ведущий предстал на фото с густыми волосами и бородой.

Снимок опубликован в его Instagram.

На нем телеведущий предстал за работой. Он сидит за столом в костюме и галстуке с микрофоном и бумагами в руках.

фото Instagram Дмитрия Гордона

"Волосы на голове и борода настоящие. Киев, 1991 год", - подписал Дмитрий фото.

Фото Дмитрия Гордона с волосами вызвало большой ажиотаж среди пользователей. В комментариях пользователи отметили, что он выглядит совершенно иначе, чем сейчас. Ведущего сравнили с известным певцом Вахтангом Кикабидзе. Еще один пользователь посчитал, что Дмитрий похож на чеченца.

Ранее "Телеграф" писал, как Дмитрий Гордон оскандалился шуткой про Марьяну Ро.