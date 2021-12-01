"Плохо пахнет": Гордон назвал проблему Лещенко (видео)

Дмитрий Гордон также считает, что Сергей Лещенко ранее был хорошим журналистом.

Сергей Лещенко, который недавно прокомментировал последние скандалы с участием депутатов президентской партии, часто присутствует на неофициальных встречах в Офисе президента. Его иногда называют "рупором Банковой". Но это не единственное его "прозвище", — рассказывает Дмитрий Гордон. Он считает, что Лещенко был хорошим журналистом. Причиной изменений в худшую сторону он назвал неудачные брекеты.

Об этом Гордон заявил в эфире телеканала "Украина24".

По его словам после установки ортодонтических скоб у Лещенко стало плохо пахнуть изо рта. А из-за того, что он поправлял их руками, то и от них. При этом Гордон применил литературный прием, сказав, что слова и написанное Лещенко также "плохо пахнут".

Журналист утверждает, что Лещенко даже получил прозвище в Офисе президента — "дырявый брекет".

Ранее "Телеграф" писал, что Лещенко рассказал о формировании личного бренда, друзьях Владимира Зеленского во власти и о том, как президент мог бы поднять свой рейтинг. Понижение рейтинга Зеленского Лещенко связывает, в том числе и с осенним периодом.