Можем себя не сдерживать на эмоциях: Лещенко попытался оправдать слова Третьяковой об умершем Полякове

Лещенко высказался о последних политических скандалах Украины и их влияние на рейтинги власти.

После смерти нардепа Антона Полякова его коллега по парламенту Галина Третьякова написала в чате, что "одним врагом меньше". Это вызвало общественный резонанс.

Бывший журналист Сергей Лещенко, которого считают приближенным к Офису президента, прокомментировал "Телеграфу" этот инцидент.

Он отметил, что хоть это и неприемлемо, но переписка велась в узком кругу и в личной беседе можно не сдержать эмоций.

Это событие, как и ДТП при участии нардепа от "Слуги народа" Александра Трухина, высказывания его коллеги Николая Тищенко понижают рейтинг власти, уверен Лещенко. Он считает, что в деле об аварии окончательную точку должно поставить следствие.

Лещенко также вспомнил историю с нападением на журналистов во время интервью с главой госбанка "Укрэксимбанк" Евгением Мецегром. "История прожила один день", — по мнению экс-журналиста, поскольку все факты оказались доступны следствию. Это произошло несмотря на близость Мецгера к президенту Украины. Напомним, у журналистов отобрали технику и удалили запись интервью, но видео удалось восстановить.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Мецгера отстранили от занимаемого поста, а затем он подал в отставку, а еще двух участников инцидента Олега Осипова и Игоря Тельбизова — уволили.

Полный текст интервью читайте по ссылке: Сергей Лещенко: Коломойский попал в ловушку, а Ахметов начал стравливать Зеленского с Ермаком