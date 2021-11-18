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Можем себя не сдерживать на эмоциях: Лещенко попытался оправдать слова Третьяковой об умершем Полякове

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Сергей Лещенко во время интервью Новость обновлена 18 ноября 2021, 13:13
Сергей Лещенко во время интервью

Лещенко высказался о последних политических скандалах Украины и их влияние на рейтинги власти.

После смерти нардепа Антона Полякова его коллега по парламенту Галина Третьякова написала в чате, что "одним врагом меньше". Это вызвало общественный резонанс. 

Бывший журналист Сергей Лещенко, которого считают приближенным к Офису президента, прокомментировал "Телеграфу" этот инцидент. 

Он отметил, что хоть это и неприемлемо, но переписка велась в узком кругу и в личной беседе можно не сдержать эмоций. 

Это событие, как и ДТП при участии нардепа от "Слуги народа" Александра Трухина, высказывания его коллеги Николая Тищенко понижают рейтинг власти, уверен Лещенко. Он считает, что в деле об аварии окончательную точку должно поставить следствие. 

Лещенко также вспомнил историю с нападением на журналистов во время интервью с главой госбанка "Укрэксимбанк" Евгением Мецегром. "История прожила один день", — по мнению экс-журналиста, поскольку все факты оказались доступны следствию. Это произошло несмотря на близость Мецгера к президенту Украины. Напомним, у журналистов отобрали технику и удалили запись интервью, но видео удалось восстановить

Ранее "Телеграф" сообщал, что Мецгера отстранили от занимаемого поста, а затем он подал в отставку, а еще двух участников инцидента Олега Осипова и Игоря Тельбизова — уволили.

Полный текст интервью читайте по ссылке: Сергей Лещенко: Коломойский попал в ловушку, а Ахметов начал стравливать Зеленского с Ермаком

Теги:
#Укрэксимбанк #Сергей Лещенко #Галина Третьякова
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