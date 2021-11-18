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Можемо себе не стримувати на емоціях: Лещенко спробував виправдати слова Третьякової про померлого Полякова

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Сергій Лещенко під час інтерв’ю
Сергій Лещенко під час інтерв’ю

Лещенко висловився про останні політичні скандали України та їхній вплив на рейтинги влади.

Після смерті нардепа Антона Полякова його колега по парламенту Галина Третьякова написала у чаті, що "одним ворогом менше". Це викликало суспільний резонанс.

Колишній журналіст Сергій Лещенко, якого вважають наближеним до Офісу президента, прокоментував "Телеграфу" цей інцидент.

Він зазначив, що хоч це й неприйнятно, але листування велося у вузькому колі та в особистій розмові можна не стримати емоцій.

Ця подія, як і ДТП за участю нардепа від "Слуги народу" Олександра Трухіна, висловлювання його колеги Миколи Тищенка знижують рейтинг влади, упевнений Лещенко. Він вважає, що у справі про аварію остаточну точку має поставити слідство.

Лещенко також згадав історію із нападом на журналістів під час інтерв’ю з головою держбанку "Укрексімбанк" Євгеном Мецегром. "Історія прожила один день", — на думку ексжурналіста, оскільки всі факти виявилися доступними слідству. Це сталося, попри близькість Мецгера до президента України. Нагадаємо, у журналістів відібрали техніку та видалили запис інтерв’ю, але відео вдалося відновити.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Мецгера відсторонили від посади, а потім він подав у відставку, а ще двох учасників інциденту Олега Осипова та Ігоря Тельбізова — звільнили.

Повний текст інтерв’ю читайте за посиланням: Сергій Лещенко: Коломойський потрапив у пастку, а Ахметов почав нацьковувати Зеленського з Єрмаком

Теги:
#Укрексімбанк #Сергій Лещенко #Галина Третьякова
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