Оплески не допомогли: працівників "Укрексімбанку", які напали на журналістів, звільнили

У банку переживають про ймовірні наслідки для репутації фінустанови

У п’ятницю, 12 листопада, відбулося засідання наглядової ради АТ "Укрексімбанк", на якому було ухвалено рішення про звільнення співробітників Олега Осіпова та Ігоря Тельбізова. Причиною стала їхня поведінка з журналістами "Схем", до яких вони застосували грубу фізичну силу під час спроб записати інтерв’ю.

Новини про відставку банкірів-кривдників повідомила одна з представниць наглядової ради Вікторія Страхова у Facebook.

За її словами, Ігор Тельбізов та Олег Осіпов довели свою нездатність залишатися на посадах не лише своїми діями стосовно журналістів, а й поведінкою на наглядовій раді. Ними було порушено, поміж іншого, ще й Кодекс етики та корпоративних цінностей Банку.

"[Їхнє] подальше перебування […] на посадах створює загрозу для всієї системи безпеки Банку та його стабільної та безперервної діяльності", — наголосила Страхова.

Таким чином, оцінивши всі можливі ризики (у тому числі для репутації), в "Укрексімбанку" було вирішено попрощатися як з керівником Департаменту банківської безпеки, так і з начальником управління внутрішньої безпеки.

Також Вікторія Страхова висловила сподівання, що незабаром в Україні з’явиться новий Кодекс законів про працевлаштування, що запровадить нові можливості для роботодавців щодо звільнення працівників за порушення етичних норм.

У мережі, до речі, вже жартують, що раніше відновленому на посаді Ігорю Тельбізову, який повернувся на роботу під оплески колег, так і не допомогли чужі овації. Мається на увазі його майже тріумфальне повернення до виконання своїх обов’язків, коли чоловікові влаштували справжні овації після приходу на роботу.

Також "Телеграф" розповідав про те, як стався сам напад на журналістів програми "Схеми".