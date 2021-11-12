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"Воїн світла": голова безпеки "Укрексімбанку" під оплески повернувся до роботи після нападу на журналістів (відео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Ігор Тельбізов та Євген Мецгер під час нападу на журналістів Новина оновлена 12 листопада 2021, 11:52
Ігор Тельбізов та Євген Мецгер під час нападу на журналістів

Директор з безпеки відповідав повітряними поцілунками та дякував за проходження "краш-тесту"

Довкола "Укрексімбанку", де на початку жовтня напали на журналістів "Схем", розгортається черговий скандал. Все через те, що на посаду директора департаменту безпеки цього банку поновили Ігоря Тельбізова — саме він виривав камеру та заламував руку оператору за наказом Євгена Мецгера.

У мережі з’явилося відео, як поновленого Тельбізова гучними оваціями зустріли у стінах "Укрексімбанку". На це чоловік відповів повітряними поцілунками та поклонами.

Після цього Тельбізов почав дякувати колективу за "краш-тест", який вони всі успішно пройшли, і передав "привіт і дякую" від голови правління банку Євгена Мецгера. 

При чому голова безпеки банку говорив про нього так, ніби він і зараз очолює "Укрексімбанк".

Інцидент з поверненням Ігоря Тельбізова прокоментував народний депутат Гео Лерос. Він іронічно назвав його "воїном світла".

"Він не воював на фронті, не рятував життя, він катував журналістів, щоб витерти касету з інтерв’ю голови правління банку Мецгера (кум Олени Кравець з 95 кварталу), який відповідав на питання журналістів про фінансування державним банком компаній, пов’язаних з ОРДЛО", — додав народний депутат.

Крім того, парламентар заявив, що Євген Мецгер нібито продовжує керувати "Укрексімбанком" і навіть чекає підвищення, пов’язаного з президентською програмою "Велике будівництво".

Лерос також додав, що за інформацією його джерела, у результатах внутрішнього розслідування побиття журналістів "Схем" в "Укрексімбанку" йде мова про те, що "журналіст імітував напад на нього, його крик — інсинуація"

Користувачі мережі шоку від побачених кадрів не стримували й наперебій писали про абсурдність цієї ситуації.

Реакція мережі на повернення Тельбізова в Укрексмібанк
Реакція мережі на повернення Тельбізова в Укрексмібанк

Раніше "Телеграф" повідомляв, що скандал у стінах "Укрексімбанку" розгорівся 5 жовтня під час інтерв’ю "Схем". У якийсь момент Євгену Мецгеру (голова правління банку) не сподобалося питання журналістів, після чого він почав вимагати вимкнути камеру, стерти записи, а журналістів вигнати.

Охорона вирвала обладнання з рук знімальної групи, а записи були стерті. Втім, їх вдалося відновити, після чого вони були викладені в мережу.

Наступного дня після публікації відео Мецгер склав повноваження. В Офісі президента ситуацію назвали неприпустимою і пообіцяли вжити заходів.

У мережі ж нагадали, що Мецгер близький до родини президента України Володимира Зеленського.

Теги:
#Журналісти #Напад #Укрексімбанк #Ігор Тельбізов
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