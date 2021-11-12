"Воин света": глава безопасности "Укрэксимбанка" под аплодисменты вернулся к работе после нападения на журналистов (видео)

Директор по безопасности отвечал воздушными поцелуями и благодарил за прохождение "краш-теста"

Вокруг "Укрэксимбанка", где в начале октября напали на журналистов "Схем", разворачивается очередной скандал. Все из-за того, что на должность директора департамента безопасности этого банка был восстановлен Игорь Тельбизов — именно он вырывал камеру и заламывал руку оператору по приказу Евгения Мецгера.

В сети появилось видео, как восстановленного Тельбизова громкими овациями встретили в стенах "Укрэксимбанка". На это мужчина ответил воздушными поцелуями и поклонами.

После этого Тельбизов начал благодарить коллектив за "краш-тест", который они все успешно прошли, и передал "привет и спасибо" от председателя правления банка Евгения Мецгера.

Причем глава безопасности банка говорил о нем так, будто он и сейчас возглавляет "Укрэксимбанк".

Инцидент с возвращением Игоря Тельбизова прокомментировал народный депутат Гео Лерос. Он иронически назвал его "воином света".

"Он не воевал на фронте, не спасал жизнь, он пытал журналистов, чтобы вытереть кассету из интервью председателя правления банка Мецгера (кум Елены Кравец из 95 квартала), который отвечал на вопросы журналистов о финансировании государственным банком компаний, связанных с ОРДЛО", — добавил народный депутат.

Кроме того, парламентарий заявил, что Евгений Мецгер якобы продолжает руководить "Укрэксимбанком" и даже ожидает повышения, связанного с президентской программой "Большое строительство".

Лерос также добавил, что по информации его источника, в результатах внутреннего расследования избиения журналистов "Схем" в "Укрэксимбанке" идет речь о том, что "журналист имитировал нападение на него, а его крик — инсинуация".

Пользователи сети шока от увиденных кадров не сдерживали и писали наперебой об абсурдности этой ситуации.

Реакция сети на возврат Тельбизова в Укрэксмибанк

Ранее "Телеграф" сообщал, что скандал в стенах "Укрэксимбанка" разгорелся 5 октября во время интервью "Схем". В какой-то момент Евгению Мецгеру (председатель правления банка) не понравился вопрос журналистов, после чего он потребовал выключить камеру, стереть записи, а журналистов выгнать.

Охрана вырвала оборудование из рук съемочной группы, а записи были стерты. Впрочем, их удалось восстановить, после чего они были выложены в сеть.

На следующий день после публикации видео Мецгер сложил полномочия. В Офисе президента ситуацию назвали недопустимой и пообещали принять меры.

В сети же напомнили, что Мецгер близок к семье президента Украины Владимира Зеленского.