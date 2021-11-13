Аплодисменты не помогли: напавших на журналистов работников "Укрэксимбанка" уволили

В банке опасаются проблем для репутации финучреждения

В пятницу, 12 ноября, состоялось заседание набсовета АТ "Укрэксимбанк", на котором было принято решение об увольнении сотрудников Олега Осипова и Игоря Тельбизова. Причиной стало их поведение с журналистами "Схем", к которым они применили грубую физическую силу во время попыток записать интервью.

Новости об отставке банкиров-обидчиков сообщила одна из представительниц наблюдательного совета Виктория Страхова в Facebook.

По ее словам, Игорь Тельбизов и Олег Осипов доказали свою неспособность оставаться на должностях не только своими действиями по отношению к журналистам, но и поведением на набсовете. Ими были нарушены, кроме прочего, еще и Кодекс этики и корпоративных ценностей Банка.

"[Их] дальнейшее пребывание […] на должностях создает угрозу для всей системы безопасности Банка и его стабильной и непрерывной деятельности", — подчеркнула Страхова.

Таким образом, оценив все возможные риски (в том числе для репутации), в "Укрэксимбанке" было решено попрощаться как с руководителем Департамента банковской безопасности, так и начальником управления внутренней безопасности.

Также Виктория Страхова высказала надежду на то, что вскоре в Украине появится новый Кодекс законов о трудоустройстве, что введет новые возможности для работодателей в плане увольнения сотрудников за нарушение этических норм.

В сети, к слову, уже шутят, что ранее восстановленному в должности и вернувшемуся на работу под аплодисменты коллег Игорю Тельбизову так и не помогли чужие овации. Подразумевается его почти триумфальное возвращение к исполнению своих обязанностей, когда мужчине устроили настоящие овации по приходу на работу.

Также "Телеграф" рассказывал о том, как произошло само нападение на журналистов программы "Схемы".