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"Погано пахне": Гордон назвав проблему Лещенка (відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Сергій Лещенко
Сергій Лещенко

Дмитро Гордон також вважає, що Сергій Лещенко раніше був добрим журналістом.

Сергій Лещенко, який нещодавно прокоментував останні скандали за участю депутатів президентської партії, часто є присутнім на неофіційних зустрічах в Офісі президента. Його іноді називають "рупором Банкової". Але це не єдине його "прізвисько", — розповідає Дмитро Гордон. Він вважає, що Лещенко був гарним журналістом. Причиною змін у гірший бік він назвав невдалі брекети.

Про це Гордон заявив в ефірі телеканалу "Україна24".

За його словами, після встановлення ортодонтичних скоб у Лещенка стало погано пахнути з рота. А через те, що він поправляв їх руками, то й від них. При цьому Гордон застосував літературний прийом, сказавши, що слова та написане Лещенком також "погано пахнуть".

Журналіст стверджує, що Лещенко навіть отримав прізвисько в Офісі президента — "дірявий брекет".

Раніше "Телеграф" писав, що Лещенко розповів про формування особистого бренду, друзів Володимира Зеленського у владі та про те, як президент міг би підняти свій рейтинг. Зниження рейтингу Зеленського Лещенко пов’язує, зокрема й з осіннім періодом.

Теги:
#Брекети #Дмитро Гордон #Сергій Лещенко
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