Яйця Гордона у золотій піраміді: журналіст анонсував вихід нового кондитерського хіта (відео)

Нову лінійку солодощів Гордон анонсував у саркастичній манері

Відомий український журналіст Дмитро Гордон анонсував випуск нової лінійки кондитерських виробів із вельми пікантною назвою — "Яйця Гордона в шоколаді в золотій піраміді". А головними піарниками солодощів журналіст назвав Сергія Лещенка та Володимира Зеленського.

Відповідна заява прозвучала в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Пише теж Сергій Лещенко зараз про піраміду. Ну і чудово, вони розігрівають мою кампанію з виробництва нового кондитерського виробу під назвою "Яйця Гордона в золотій піраміді"", — анонсував Дмитро Гордон запуск нових солодощів.

Журналіст пояснив, що у золотій піраміді буде два яйця з чорного шоколаду і це будуть дуже смачні солодощі.

Крім того, журналіст заявив, що рекламну кампанію з виробництва "Яєць Гордона у шоколаді в золотій піраміді" очолюють президент України Володимир Зеленський та екснардеп Сергій Лещенко.

"Які у мене до них можуть бути емоції? Тільки позитивні, я їм дуже вдячний. І коли наприкінці січня Сергій Лещенко облизуватиме "Яйця Гордона в шоколаді в золотій піраміді" він отримуватиме задоволення", — резюмував Дмитро Гордон.

Варто зазначити, що це далеко не перший випад Гордона у бік Сергія Лещенка. Раніше журналіст розповів про головну проблему Лещенка, застосувавши літературний прийом.

Також "Телеграф" повідомляв, що Гордон оцінив можливість другого президентського терміну Володимира Зеленського, який сам досить неохоче говорить про це.