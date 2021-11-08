"Чудеса на віражах": Гордон насмішив мережу фото з волоссям дружини

Знімок викликав чергову хвилю жартів про волосся Гордона

Відомий український журналіст Дмитро Гордон, якого днями видворили з Грузії, посмішив українців фотографією з волоссям своєї дружини.

Відповідне фото він опублікував 8 листопада у своєму Інстаграмі, повідомляє "Телеграф".

Варто зауважити, що Гордон вже багато років одружений із журналісткою Олесою Бацман, і у них є троє спільних дітей.

Колись Дмитро мав дуже пишну шевелюру, тепер же здебільшого лише дражнить підписників нагадуваннями про неї.

Так, Гордон опублікував знімок разом дружиною, де Алеся в купальнику, і вітер майорить її темне волосся так, що здається, ніби це волосся самого Дмитра.

Варто зауважити, що у коментарях підписники Гордона традиційно почали жартувати про його волосся.

"Чудеса на віражах", — серед іншого, написали вони.

Реакція підписників на фото Гордона із дружиною

Як повідомляв "Телеграф", раніше Дмитро Гордон пророкував голові Офісу президента Андрію Єрмаку майбутнє президента.