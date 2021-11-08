"Чудеса на віражах": Гордон насмішив мережу фото з волоссям дружини
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Знімок викликав чергову хвилю жартів про волосся Гордона
Відомий український журналіст Дмитро Гордон, якого днями видворили з Грузії, посмішив українців фотографією з волоссям своєї дружини.
Відповідне фото він опублікував 8 листопада у своєму Інстаграмі, повідомляє "Телеграф".
Варто зауважити, що Гордон вже багато років одружений із журналісткою Олесою Бацман, і у них є троє спільних дітей.
Колись Дмитро мав дуже пишну шевелюру, тепер же здебільшого лише дражнить підписників нагадуваннями про неї.
Так, Гордон опублікував знімок разом дружиною, де Алеся в купальнику, і вітер майорить її темне волосся так, що здається, ніби це волосся самого Дмитра.
Варто зауважити, що у коментарях підписники Гордона традиційно почали жартувати про його волосся.
"Чудеса на віражах", — серед іншого, написали вони.
Як повідомляв "Телеграф", раніше Дмитро Гордон пророкував голові Офісу президента Андрію Єрмаку майбутнє президента.
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