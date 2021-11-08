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"Чудеса на віражах": Гордон насмішив мережу фото з волоссям дружини

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Дмитро Гордон та Олеся Бацман
Дмитро Гордон та Олеся Бацман

Знімок викликав чергову хвилю жартів про волосся Гордона

Відомий український журналіст Дмитро Гордон, якого днями видворили з Грузії, посмішив українців фотографією з волоссям своєї дружини.

Відповідне фото він опублікував 8 листопада у своєму Інстаграмі, повідомляє "Телеграф".

Варто зауважити, що Гордон вже багато років одружений із журналісткою Олесою Бацман, і у них є троє спільних дітей.

Колись Дмитро мав дуже пишну шевелюру, тепер же здебільшого лише дражнить підписників нагадуваннями про неї.

Так, Гордон опублікував знімок разом дружиною, де Алеся в купальнику, і вітер майорить її темне волосся так, що здається, ніби це волосся самого Дмитра.

Варто зауважити, що у коментарях підписники Гордона традиційно почали жартувати про його волосся.

"Чудеса на віражах", — серед іншого, написали вони.

Реакція підписників на фото Гордона із дружиною
Реакція підписників на фото Гордона із дружиною

Як повідомляв "Телеграф", раніше Дмитро Гордон пророкував голові Офісу президента Андрію Єрмаку майбутнє президента.

Теги:
#Дмитро Гордон #Олеся Бацман
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