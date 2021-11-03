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Гордон напророкував Єрмаку президентське майбутнє (відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Андрій Єрмак
Андрій Єрмак

Глава Офісу президента має юридичний, політичний та продюсерський досвід.

Андрій Єрмак, який очолює Офіс президента, потенційно може стати учасником політичних перегонів на найближчих президентських виборах в Україні.

Про це заявив Дмитро Гордон в ефірі каналу "Україна24".

Він зазначив, що Єрмак "призвичаївся в держуправлінні", назвав його талановитим юристом і згадав про бекграунд, з яким Єрмак приєднався до команди президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, Єрмак із 1995 року займається адвокатською практикою. Через два роки організував компанію, яка займається захистом інтелектуальної власності таких компаній як Disney та Pixar. У політичному напрямі має досвід роботи від помічника народного депутата до участі у переговорах у форматі нормандської четвірки.

Офіс президента Єрмак очолив із 11 лютого 2020 року. При цьому саме йому інсайдери відводять роль того, хто визначає, хто і яке становище займає в українському політикумі.

Раніше "Телеграф" писав, що під управлінням Єрмака шукають союзників на майбутніх виборах до парламенту, а також саме він займається підбором людини на посаду голови Нацбанку.

Теги:
#Дмитро Гордон #Андрій Єрмак #Офіс Президента
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