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ОП шукає союзників до нових виборів серед патріотично спрямованих сил – джерело "Телеграфа"

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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ОПУ Новина оновлена 30 жовтня 2021, 15:04
ОПУ

У Зеленського шукають союзників до нових виборів.

Офіс президента вже готується до наступних виборів до Верховної Ради і активно шукає союзників серед партій, що орієнтуються на патріотичний електорат.

Як розповіли "Телеграфу" джерела у парламенті, керує процесом голова ОП Андрій Єрмак.

За їхніми словами, таким чином Банкова має намір "відкусити" частину рейтингу партії п’ятого президента Петра Порошенка "Європейська солідарність".

При цьому вони кажуть, що в першу чергу йдеться про нову партію Сергія Притули, яка може забрати у "ЄС" близько 4% підтримки виборців.

Співрозмовник у "ЄС" розповів, що Офіс президента також має намір взятися за політсилу колишнього прем’єра України Володимира Гройсмана.

"Банкова ще Гройсмана качатиме проти нас, так, у нього рейтинг підтримки в рамках 5%, але в цих відсотках — наших 3 або навіть 4%", — сказав він.

Крім того, Єрмак хоче взяти "під крило" партію "Свобода".

"Свобода" нічого не відтягне, у нас різний електорат. Хоча вони вже давно працюють проти нас", — сказали "Телеграфу" в "ЄС".

Варто зазначити, що представники "Свободи" та Притули заперечують співпрацю з Банковою.

Спікер "Свободи" Христя Равлюк, відповідаючи на запит "Телеграфа", зазначила, що не виключає, що поширення таких чуток може бути піар-ходом "ЄС". Водночас вона зазначає, що жодних переговорів з ОП її партія не веде і вести не має наміру.

Довірена особа Притули Павло Петриченко зазначив, що партія знаходиться на початковому етапі формування і зараз проводиться робота з людьми в регіонах. Коментувати ж можливу співпрацю політсили з Банковою там відмовилися.

Як повідомлялося раніше, "Телеграф" писав про те, з якими проблемами зіткнувся ВП у підготовці до нових виборів і які кроки там роблять для того, щоб забезпечити собі необхідну кількість місць у Раді нового скликання.

Теги:
#Свобода #Сергій Притула #Андрій Єрмак #Європейська солідарність #ОПУ
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