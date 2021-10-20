Зеленському потрібно йти на дострокові президентські вибори, поки є шанс перемогти хоча б на них

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій, політтехнолог Олексій Голобуцький розповів, чому влада спробує організувати дострокові вибори президента

Банкова повільно, але вірно прибирає у свої руки всю повноту влади. У жовтні ось фактично повторно «взяли» парламент, змінивши лояльного до всіх фракцій Разумкова. Уже не раз піднагнули суди. Відбувається «зачистка» нелояльної місцевої влади — з дивними смертями (Кривий Ріг), достроковими відходами з поста (Запоріжжя), і старими кримінальними справами (Одеса).

Якщо ти не зустрічаєш серйозної протидії, з’являється бажання максимально взяти владу у свої руки, щоб управляти всіма процесами. Природне прагнення при слабких інститутах, при слабкій політичній культурі. Зеленський і Ко відкрито говорять, що заради реформ готові йти на порушення регламенту.

Центральну владу і силові структури Банкова фактично взяла у свої руки. Крім НАБУ і САП, які контролює Захід.

Потрібно брати місцеву владу. І йти на дострокові президентські вибори, поки є шанс перемогти хоча б на них. Другий термін після чергових виборів президента України (повинні відбутися 31 березня 2024 року) йому точно не світить. По-перше, є українська традиція, порушена лише Кучмою, — не більш одного терміну для президента. По-друге, не вірю, що рейтинг Зеленського дозволить йому розраховувати на перемогу через два з половиною роки.

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Зараз рейтинг Зеленського більш-менш тримається, тому що немає нових облич, є втома, коронавірус. Це стримує різке падіння рейтингу — на 10-15%. Але за час, що залишився до виборів все це буде втрачено. Якщо вже на піку не змогли нічого зробити, то тепер — і поготів. Тим більше, що практично всі свої обіцянки Зеленський і «слуги» виконують з точністю навпаки. Питання миру не вирішене, ситуація на Донбасі погіршується.

Економіка не стала вільнішою. Бізнесу закручують гайки. Всіх українців тиснуть податками.

Боротьба з олігархами — чиста імітація, антимонопольних дій відчутних немає.

Зеленському як повітря потрібні дострокові вибори, до яких все йде. Думаю, влаштувати їх спробують у 2022 році. Але для того, щоб отримати зручний результат, Банковій потрібен контроль над місцевою владою. Електорально у 2020-му вони програли. А тепер намагаються адміністративно «прогнути» переможців. Підвісити на гачки кримінальних справ, чинити тиск іншим способом. Як зробили з тим же мером Одеси Трухановим.

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Так само візьмуться за інших.

Подивіться на ситуацію в Києві. «Слуги» відверто говорять, що збираються голосувати за закон про столицю, розділивши посади міського голови й керівника Київської міської державної адміністрації (КМДА). Грубо кажучи, позбавити Віталія Кличка можливості серйозно впливати на ситуацію в місті. Кличко приймає антизаходи, намагаючись відродити райради. Туди перейде частина повноважень, бюджет і т.д. Маючи досить серйозні можливості, Кличко отримає там якщо не більшість, то досить хороші фракції. І таким чином нівелює цей напад на самоврядування Києва. Адже «слуги» просто йдуть по беззаконню. Кияни проголосували за одного мера, з певними повноваженнями, а Офіс президента хоче зробити головним іншу людину.

Подивимося, як влада буде викручуватися з ситуації з опалювальним сезоном, з тарифами.

Судячи з того, як вони виявилися не підготовлені до коронавірусу, до енергетичних викликів, на нас чекають чергові проблеми.

Центр намагається перевести всі стрілки на місцеву владу.

Але навряд чи це спрацює. Всі кризи (а їх число зростає, як снігова куля) будуть відбиватися на рейтингах Зеленського і його партії. І ніяка покупна соціологія тут не допоможе.

Тому Зеленський піде на дострокові вибори. Чи знайдуть причину. Поміняють Виборчий кодекс, що дозволить Зеленському, не досидівши перший термін, претендувати на другий.

Своє президентство Зеленський почав з порушення Конституції, запустивши дострокові парламентські вибори. І продовжує в тому ж стилі.

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