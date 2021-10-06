Навіщо Київ взявся за Труханова: озвучені 3 версії

Політичні експерти пов’язують підозру меру Одеси бажанням Банкової отримати більше впливу в обласних центрах, але це — не єдина версія

У середу, 6 жовтня, стало відомо, що меру Одеси Геннадію Труханову, який не так давно публічно осоромився, вручили підозру у вчиненні злочину. Спочатку про це повідомила генпрокурор України Ірина Венедиктова, пізніше підтвердили представники САП і НАБУ. Правоохоронці уточнили, що Труханову і ще трьом чиновникам Одеської міськради повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем. Крім того, їм закидають участь у злочинній організації, що незаконно заволоділа активами територіальної громади Одеси та згодом легалізувала незаконно отримані доходи.

Експерти прокоментували "Телеграфу", чому Банкова вирішила взятися за Труханова. І не тільки за нього.

Версія №1: Банкова хоче контролю над місцями

Заступник директора Українського інституту політики, політичний експерт Кирило Молчанов вважає, що є кілька причин для того, що відбувається з Трухановим, та й не тільки з ним.

"Зеленський вже відійшов від поразки на виборах рік тому. Тоді "слуги" програли всі облцентри. Але останнім часом Банкова посилилася за допомогою санкцій, відпрацювала модель введення їх проти своїх опонентів, перш за все — ОПЗЖ. Зрозуміла, що цей механізм можна спускати й вниз, проводячи зачистку місцевих еліт. Цим зараз і зайнялися", — зазначає Кирило Молчанов.

За його словами, простежується певна тенденція. Спершу загадково загинув мер Кривого Рогу Костянтин Павлов. Потім покинув свій пост мер Запоріжжя Володимир Буряк. Зараз взялися за градоначальника Одеси.

"Цілі, швидше за все, переслідують дві. Перша — взяти під контроль фінансові потоки в великих містах. А бюджети там величезні, в тому числі пов’язані з будівництвом доріг (улюблена тема Зеленського і Ко). Друга мета — лояльна влада на місцях. У Зеленського пам’ятають, що у 2019-му до пори до часу мери підтримували Порошенка. Але побачивши, що він не має особливої перспективи, хитнулися в інший бік. Не виключено, що Банкова планує дострокові вибори на 2022 рік. Парламентські або президентські. І під них ставить лояльне керівництво в найбільших містах України", — пояснює експерт.

Версія №2: НАБУ хоче показати себе

Політтехнолог, співзасновник Агентства моделювання ситуація Олексій Голобуцький нагадує, що Труханову і раніше неодноразово вручали підозри. І подібні гучні вручення, заяви, порушення справ вже не збуджують, за його словами, аудиторію.

"Одна з версій, чому все відбувається саме зараз — бажання НАБУ показати свою ефективність. Бюро — чи не єдина структура, яка знаходиться не зовсім під контролем влади. При цьому, по суті, немає жодної справи, яку б довели до нормального судового рішення. А зараз почнеться серйозний тиск Заходу. Влада пішла по свавіллю, перетворила в комедію судову реформу, влаштувала спікеріаду, фейкову боротьбу з олігархами. Всі реформи перетворюються на профанацію, на тлі чого бачимо узурпацію влади. І НАБУ, можливо, намагається показати, що воно не просто є, а й щось робить, причому — окремо від центральної влади", — міркує Олексій Голобуцький.

Версія №3: Київ шукає виходи на контрабанду

Ще одна версія, на його думку, пов’язана саме з центральною владою. І з її бажанням розчистити електоральну галявину перед достроковими (парламентськими або президентськими виборами).

"Версія про те, що центральна влада робить це, щоб підім’яти під себе найбільші міста у світлі можливих дострокових виборів, звичайно, красива з політтехнологічної точки зору. Регіональні еліти помітно посилилися. Більше грошей, можливостей. Місцеві вибори показали — яку б популярність Зеленський не мав, всі облцентрів — за місцевими елітами, які з "зеленими" не пов’язані. І та ж Одеса вже точно не дасть Зеленському електоральної підтримки, як в минулий раз. Тому треба поставити того, хто проконтролює, щоб все було не зовсім погано, — пояснює політтехнолог. — Але мені ближче версія, що центральна влада хоче перенаправити контрабандні потоки з Одеси на себе. Їм потрібні ресурси: утримувати пенсіонерів, бюджетників, силовиків. В цьому ракурсі важливо перенаправити потоки на себе, замкнути їх на Києві".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 15 листопада 2020 року під час другого туру виборів міського голови Одеси, перемогу здобув Геннадій Труханов, який править містом з 27 травня 2014 року.