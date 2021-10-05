Разумков був запобіжником на шляху прийняття зовсім беззаконних рішень Радою, тепер монобільшість піде по бєспрєдєлу

Нардепи голосували за відсторонення Разумкова не по внутрішнім переконанням, а виключно через прямого тиску Зеленського

У вівторок, 5 жовтня, спікера Ради Дмитра Разумкова відсторонили від ведення засідань на два найближчі пленарні дні. "За" проголосували 240 народних депутатів.

Ситуацію для "Телеграфа" прокоментував адвокат, голова профспілки Українська незалежна фундація юристів, глава АТ Кравець і партнери Ростислав Кравець.

"Перший віце-спікер Руслан Стефанчук, який і буде, схоже, вести засідання замість Дмитра Разумкова, раніше визнав, що за період їх роботи жоден закон, нормативний акт не був прийнятий, відповідно до закону про регламент ВР. Те, що відбувається в парламенті цього скликання з самого початку його роботи не можна назвати законотворчістю — це управління в ручному режимі, в турборежимі. Те, які закони приймаються, те, як вони приймаються, не витримує в більшості своїй ніякої критики. у зв’язку з тим, що з регламенту ВР були прибрані норми про узгодження законопроектів з юридичним управлінням парламенту, закони просто не відповідають Конституції ", — вважає Ростислав Кравець.

На його думку, як і Рада попереднього скликання, як попередні уряди, нинішні фактично приймають рішення, які порушують Конституції України. І практично кожен з прийнятих законів, з точки зору Конституційного суду України (а саме — недотримання норм регламенту ВР), може бути визнаний неконституційним.

"Вважаю, що сьогодні нардепи голосували за відсторонення Разумкова від ведення пленарних засідань не за внутрішніми переконаннями, а виключно в зв’язку з прямим тиском президента, його Офісу, а також у зв’язку з банальною покупкою голосів. Думаю, ми отримуємо тотально узурповану владу. Такі випадки вже були в історії України. Зараз історія повторюється", — відзначає експерт.

На його думку, наслідком цього всього будуть ще більш значні перекоси в законодавчих ініціативах.

"Разумков був якимось запобіжником, нехай і невеликим, на шляху прийняття зовсім беззаконних рішень. Коли не буде навіть такого запобіжника, монобільшість і далі піде "по бєспрєдєлу". Адже навіть зараз найчастіше прийняття законів, які вносяться в Раду, прямо суперечить нормам Конституції. Так що я очікую загострення питань, пов’язаних з дотриманням норм Основного Закону та прав людини в Україні", — зізнався Ростислав Кравець.

Коментуючи ймовірність остаточної відставки Разумкова, яку ряд експертів пророкує на четвер, Кравець нагадав: відповідно до норм регламенту ВР, процедура відкликання спікера парламенту з посади починається зі збору відповідного числа підписів. Їх "слуги" зібрали. Після чого дане питання включається до порядку в певний день, але не пізніше, ніж на 10-й день після його внесення до порядку денного сесії.

Тобто, повинна бути дотримана певна процедура, про що говорить Разумков.

"Крім того, — продовжує Ростислав Кравець, — глава ВР повинен підготувати звіт про свою роботу, про виконання кошторису ВР в поточному році. Даний звіт повинен бути наданий на розгляд депутатів на пленарному засіданні не пізніше, ніж за 2 дні до розгляду питання про відставку спікера на пленарному засіданні. При цьому ще повинна бути проведена фінансова перевірка парламентського кошторису Рахунковою палатою. І лише після всього цього питання про відставку спікера можна виставляти на розгляд ВР. Те, що Разумкова зараз відсторонили на час від ведення пленарних засідань, ніяк не впливає на вищеназвані процедури. Що, втім, навряд чи зупинить "слуг", які увійшли в раж. Адже, як сьогодні стало відомо, питання відставки Разумкова з посади спікера Ради хочуть розглянути на позачерговому засіданні в четвер, 7 жовтня".

Нагадаємо, що тема відставки Разумкова знову піднялася після того, як у нього виникли розбіжності з Офісом президента щодо прийняття закону про олігархів.

Тоді він заявив, що закон був прийнятий "неправильно", а в його тексті і правках існують моменти, що суперечать один одному.

Джерела "Телеграфа" у Верховній Раді після цього розповіли, що Разумков і Зеленський навіть перестали говорити один з одним. У суботу, 2 жовтня, процес зняття Дмитра Разумкова з поста спікера Верховної Ради вийшов на новий рівень. Фракція "Слуга народу" в Трускавці зібрала необхідну кількість підписів за розгляд відставки спікера, про що кореспондентові "Телеграфа" повідомив нардеп Олексій Устенко.

Ситуацію, яка відбувається навколо зміни спікера ВР, для "Телеграфа" прокоментував експерт ГО "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко.