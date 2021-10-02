Офісу президента потрібен "свій", "ручний" спікер Ради, а Разумков таким вже не вважається

Зараз в Трускавці фактично всіх нардепів з монобільшості "в’яжуть кров’ю".

У суботу, 2 жовтня, процес зняття Дмитра Разумкова з поста спікера Верховної Ради вийшов на новий рівень.

Фракція "Слуга народу" в Трускавці зібрала необхідну кількість підписів за розгляд відставки спікера, про що кореспондентові "Телеграфа" повідомив нардеп Олексій Устенко.

Ситуацію, яка відбувається навколо зміни спікери ВР, для "Телеграфа" прокоментував експерт ГО "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко.

"Відбувається наступне. На перший погляд, великому нарцису Зеленському незручно, якщо на сцені з’являється хтось, хто хоче зіграти свою роль, а не бути просто на підтанцьовці. Чи не бути простою декорацією. Але все куди глибше. У Трускавці зараз відбувається те, що в Червоній армії називали, "збивання військ". Це може бути пов’язано не тільки з відставкою Разумкова. Думаю, попереду — наступ на порошенківські канали. Оголосити його олігархом і добивати, як раніше Медведчука. А може бути все ще глибше. Бажання на наступний рік, швидше за все, на вересень, на залишках рейтингу піти на нові президентські вибори. Внести зміни до виборчого кодексу, де не прописана норма, яка дозволяла б чинному президенту достроково припинити свої повноваження і піти на другий термін. І влаштувати дострокові вибори глави держави. За участю в них Зеленського", — пояснює Віктор Бобиренко.

На його думку, Зеленський може, наприклад, образитися на "вагнергейт" — розслідування, пов’язане з можливою участю Офісу президента в зриві операції по затриманню членів ПВК Вагнера, які брали участь в конфлікті на Донбасі на стороні Росії.

"Зеленський скаже: "Ах, так, ви звинувачуєте мене в зраді? Нехай виборці розсудять". І виборці розсудять, що прав Володимир Олександрович. І підтримають його вдруге. Просто тому, що до другого туру виведуть когось, кого в Україні люблять ще менше ... Швидше за все, приціл робиться на майбутній рік. Адже тарифи утримають на одну зиму, на дві вже не вийде. Доведеться піднімати в півтора-два рази. А то і більше. Тому треба поспішати", — аргументує аналітик.

Віктор Бобиренко вважає, що Офісу президента потрібен "свій", "ручний" спікер. Адже на період, коли Зеленський піде на дострокові президентські вибори, в.о. президента буде спікер Верховної Ради. А "перезмінка" може тривати 2-3 місяці. І віддавати кермо влади можна тільки стовідсотково вірній людині.

"Разумков вже не вважається таким "своїм". Так що спікером хочуть зробити віце-спікера Стефанчука, який вже довів, що "свій", коли приймали з масою порушень деолігархічний закон, — пояснює Віктор Бобиренко. — І зараз в Трускавці фактично всіх" в’яжуть кров’ю ". Члени команди, які підписали підписні листи про зняття Разумкова, стають співучасниками всього, що творять Зеленський і Ко".

На думку експерта, у "слуг" вистачить сил, щоб зняти Разумкова з посади.

"Фракцію вже ламають через коліно. Але про всяк випадок, на підхваті є групи "Довіра", "За майбутнє" і позафракційні, — зазначає аналітик. — Разумков після зняття відправляється в самостійне плавання. Якщо його підтримає хтось із олігархів — буде "висіти" на їхніх каналах. Це може спростити процедуру позиціонування себе як Зеленський в 2019 році. За все хороше, проти всього поганого. Думаю, Разумков міг би скооперуватися з Гройсманом, у якого непогані позиції в центрі, тоді як Разумков стане орієнтуватися на південно-східний електорат, адже Зеленський явно поправів".

Нагадаємо, конфлікт між головою Верховної Ради Дмитром Разумковим і партією "Слуга народу" почався в зв’язку з його реакцією на законопроект про олігархів, який спікер направив до Венеціанської комісії.

Це ж питання стало каменем спотикання і в стосунках між президентом України Володимиром Зеленським та головою Верховної Ради. Як стверджує джерело "Телеграфа" в партії "Слуга народу", вони припинили спілкування.

За твердженням самого Разумкова, деяким нардепам пропонували масштабні хабарі за голосування "щодо відставок".