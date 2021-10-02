Офису президента нужен "свой", "ручной" спикер Рады, а Разумков уже не считается "своим"

Сейчас в Трускавце фактически всех нардепов из монобольшинства "вяжут кровью".

В субботу, 2 октября, процесс снятия Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной Рады вышел на новый уровень.

Фракция "Слуга народа" в Трускавце собрала необходимое количество подписей за рассмотрение отставки спикера, о чём корреспонденту "Телеграфа" сообщил нардеп Алексей Устенко.

Ситуацию, происходящую вокруг смены спикеры ВР, для "Телеграфа" прокомментировал эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко.

"Происходит следующее. На первый взгляд, великому нарциссу Зеленскому неудобно, если на сцене появляется кто-то, кто хочет сыграть свою роль, а не быть просто на подтанцовке. Не быть простой декорацией. Но всё куда глубже. В Трускавце сейчас происходит то, что в Красной Армии называли, "сколачивание войск". Это может быть связано не только с отставкой Разумкова. Думаю, впереди – наступление на порошенковские каналы. Объявить его олигархом и добивать, как ранее Медведчука. А может быть, всё еще глубже. Желание на следующий год, скорее всего, на сентябрь, на остатках рейтинга пойти на новые президентские выборы. Внести изменения в избирательный кодекс, где не прописана норма, которая позволяла бы действующему президенту досрочно прекратить свои полномочия и пойти на второй срок. И устроить досрочные выборы главы государства. С участием в них Зеленского", – поясняет Виктор Бобыренко.

По его мнению, Зеленский может, к примеру, обидеться на "вагнергейт" – расследование, связанное с возможным участием Офиса президента в срыве операции по задержанию членов ЧВК Вагнера, принимавших участие в конфликте на Донбассе на стороне России.

"Зеленский скажет: "Ах, так, вы обвиняете меня в предательстве? Пусть избиратели рассудят". И избиратели рассудят, что прав Владимир Александрович. И поддержат его во второй раз. Просто потому что во второй тур выведут кого-то, кого в Украине любят еще меньше… Скорее всего, прицел делается на будущий год. Ведь тарифы удержат на одну зиму, на две уже не получится. Придется поднимать в полтора-два раза. А то и больше. Поэтому надо спешить", – аргументирует аналитик.

Виктор Бобыренко считает, что Офису президента нужен "свой", "ручной" спикер. Ведь на период, когда Зеленский пойдет на досрочные президентские выборы, и.о. президента будет спикер Верховной Рады. А "пересменка" может длиться 2-3 месяца. И отдавать бразды правления можно только стопроцентно верном человеку.

"Разумков уже не считается таким "своим". Так что спикером хотят сделать вице-спикера Стефанчука, который уже доказал, что "свой", когда принимали с массой нарушений деолигархический закон, – поясняет Виктор Бобыренко. – И сейчас в Трускавце фактически всех "вяжут кровью". Члены команды, которые подписал подписные листы о снятии Разумкова, становятся соучастниками всего, что творят Зеленский и Ко".

По мнению эксперта, у "слуг" хватит сил, чтобы снять Разумкова с должности.

"Фракцию уже ломают через колено. Но на всякий случай, на подхвате есть группы "Доверие", "За будущее" и внефракционные, – отмечает аналитик. – Разумков после снятия отправляется в самостоятельное плаванье. Если его поддержит кто-то из олигархов – будет "висеть" на их каналах. При этом станет позиционировать себя как Зеленский в 2019 году. За всё хорошее, против всего плохого. Думаю, Разумков мог бы скооперироваться с Гройсманом, у которого неплохие позиции в центре, тогда как Разумков станет ориентироваться на юго-восточный электорат, ведь Зеленский явно поправел".

Напомним, конфликт между главой Верховной Рады Дмитрием Разумковым и партией "Слуга народа" начался в связи с его реакцией на законопроект об олигархах, который спикер направил в Венецианскую комиссию.

Этот же вопрос стал камнем преткновения и в отношениях между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Верховной Рады. Как утверждает источник "Телеграфа" в партии "Слуга народа", они прекратили общение.

По утверждению самого Разумкова, некоторым нардепам предлагали масштабные взятки за голосование "по отставкам".