Разумков был предохранителем на пути принятия совсем беспредельных решений Радой, теперь монобольшинство пойдет по беспределу

Нардепы голосовали за отстранение Разумкова не по внутренним убеждениям, а исключительно из-за прямого давления Зеленского

Во вторник, 5 октября, спикера Рады Дмитрия Разумкова отстранили от ведения заседаний на два ближайшие пленарные дня. "За" проголосовали 240 народных депутатов.

Ситуацию для "Телеграфа" прокомментировал адвокат, глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО Кравец и партнеры Ростислав Кравец.

"Первый вице-спикер Руслан Стефанчук, который и будет, похоже, вести заседания вместо Дмитрия Разумкова, ранее признал, что за период их работы ни один закон, нормативный акт не был принят, в соответствии с законом о регламенте ВР. То, что происходит в парламенте этого созыва с самого начала его работы нельзя назвать законотворчеством – это управление в ручном режиме, в турборежиме. То, какие законы принимаются, то, как они принимаются, не выдерживает в большинстве своем никакой критики. В связи с тем, что из регламента ВР были убраны нормы о согласовании законопроектов с юридическим управлением парламента, законы просто не соответствуют Конституции", – считает Ростислав Кравец.

По его мнению, как и Рада предыдущего созыва, как предыдущие правительства, нынешние фактически принимают решения, нарушающие Конституции Украины. И практически каждый из принятых законов, с точки зрения Конституционного суда Украины (а именно – несоблюдения норм регламента ВР), может быть признан неконституционным.

"Считаю, что сегодня нардепы голосовали за отстранение Разумкова от ведения пленарных заседаний не по внутренним убеждениям, а исключительно в связи с прямым давлением президента, его Офиса, а также в связи с банальной покупкой голосов. Думаю, мы получаем тотально узурпированную власть. Такие случаи уже были в истории Украины. Сейчас история повторяется", – отмечает эксперт.

По его мнению, последствием этого всего будут еще более значительные перекосы в законодательных инициативах.

"Разумков был каким-то предохранителем, пусть и небольшим, на пути принятия совсем беспредельных решений. Когда не будет даже такого предохранителя, монобольшинство и дальше пойдет по беспределу. Ведь даже сейчас зачастую принятие законов, которые вносятся в Раду, прямо противоречит нормам Конституции. Так что я ожидаю обострения вопросов, связанных с соблюдением норм Основного Закона и прав человека в Украине", – признался Ростислав Кравец.

Комментируя вероятность окончательной отставки Разумкова, которую ряд экспертов прочит на четверг, Роситслав Кравец напомнил: в соответствии с нормами регламента ВР, процедура отзыва спикера парламента с должности начинается со сбора соответствующего числа подписей. Их "слуги" собрали. После чего данный вопрос включается в повестку в определенный день, но не позднее, чем на 10-й день после его внесения в повестку дня сессии.

То есть, должна быть соблюдена определенная процедура, о чём говорит Разумков.

"Кроме того, – продолжает Ростислав Кравец, – глава ВР должен подготовить отчет о своей работе, об исполнении сметы ВР в текущем году. Данный отчет должен быть предоставлен на рассмотрение депутатов на пленарном заседании не позднее, чем за 2 дня до рассмотрения вопроса об отставке спикера на пленарном заседании. При этом еще должна быть проведена финансовая проверка парламентской сметы Счетной палатой. И лишь после всего этого вопрос об отставке спикера можно выставлять на рассмотрение ВР. То, что Разумкова сейчас отстранили на время от ведения пленарных заседаний, никак не влияет на вышеназванные процедуры. Что, впрочем, вряд ли остановит "слуг", которые вошли в раж. Ведь, как сегодня стало известно, вопрос отставки Разумкова с должности спикера Рады хотят рассмотреть на внеочередном заседании в четверг, 7 октября".

Напомним, что тема отставки Разумкова вновь поднялась после того, как у него возникли разногласия с Офисом президента относительно принятия закона об олигархах.

Тогда он заявил, что закон был принят "неправильно", а в его тексте и правках существуют противоречащие друг другу моменты.

Источники "Телеграфа" в Верховной Раде после этого рассказали, что Разумков и Зеленский даже перестали говорить друг с другом. В субботу, 2 октября, процесс снятия Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной Рады вышел на новый уровень. Фракция "Слуга народа" в Трускавце собрала необходимое количество подписей за рассмотрение отставки спикера, о чём корреспонденту "Телеграфа" сообщил нардеп Алексей Устенко.

Ситуацию, происходящую вокруг смены спикеры ВР, для "Телеграфа" прокомментировал эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко.