Зачем Киев взялся за Труханова: озвучены 3 версии

Политические эксперты связывают подозрение мэру Одессы желанием Банковой получить больше влияния в областных центрах, но это — не единственная версия

В среду, 6 октября, стало известно, что мэру Одессы Геннадию Труханову, который не так давно публично оконфузился, вручили подозрение в совершении преступления. Сначала об этом сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, позже подтвердили представители САП и НАБУ. Правоохранители уточнили, что Труханову и еще трем чиновникам Одесского горсовета сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением. Кроме того, им вменяют участие в преступной организации, незаконно завладевшей активами территориальной общины Одессы и впоследствии легализовавшей незаконно полученные доходы.

Эксперты прокомментировали "Телеграфу", почему Банковая решила взяться за Труханова. И только ли за него.

Версия №1: Банковая хочет контроля над местами

Заместитель директора Украинского института политики, политический эксперт Кирилл Молчанов считает, что есть несколько причин для происходящего с Трухановым, да и не только с ним.

"Зеленский уже отошел от поражения на выборах год назад. Тогда "слуги" проиграли все облцентры. Но в последнее время Банковая усилилась с помощью санкций, отработала модель введения их против своих оппонентов, прежде всего – ОПЗЖ. Поняла, что этот механизм можно спускать и вниз, проводя зачистку местных элит. Этим сейчас и занялись", – отмечает Кирилл Молчанов.

По его словам, прослеживается определенная тенденция. Сперва загадочно погиб мэр Кривого Рога Константин Павлов. Потом покинул свой пост мэр Запорожья Владимир Буряк. Сейчас взялись за градоначальника Одессы.

"Цели, скорее всего, преследуют две. Первая – взять под контроль финансовые потоки в крупных городах. А бюджеты там огромные, в том числе связанные со строительством дорог (любимая тема Зеленского и Ко). Вторая цель – лояльная власть на местах. У Зеленского помнят, что в 2019-м до поры до времени мэры поддерживали Порошенко. Но увидев, что он не имеет особой перспективы, качнулись в другую сторону. Не исключено, что Банковая планирует досрочные выборы на 2022 год. Парламентские или президентские. И под них ставит лояльное руководство в крупнейших городах Украины", – поясняет эксперт.

Версия №2: НАБУ хочет показать себя

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуация Алексей Голобуцкий напоминает, что Труханову и ранее не раз вручали подозрения. И подобные громкие вручения, заявления, возбуждения дел уже не возбуждают, по его словам, аудиторию.

"Одна из версий, почему всё происходит именно сейчас – желание НАБУ показать свою эффективность. Бюро – чуть ли не единственная структура, которая находится не совсем под контролем власти. При этом, по сути, нет ни одного дела, которое бы довели до нормального судебного решения. А сейчас начнется серьезное давление Запада. Власть пошла по беспределу, превратила в комедию судебную реформу, устроила спикериаду, фейковую борьбу с олигархами. Все реформы превращаются в профанацию, на фоне чего видим узурпацию власти. И НАБУ, возможно, пытается показать, что оно не просто есть, но и что-то делает, причем – отдельно от центральной власти", – рассуждает Алексей Голобуцкий.

Версия №3: Киев ищет выходы на контрабанду

Еще одна версия, по его мнению, связана именно с центральной властью. И с ее желанием расчистить электоральную поляну перед досрочными (парламентскими или президентскими выборами).

"Версия о том, что центральная власть делает это, чтобы подмять под себя крупнейшие города в свете возможных досрочных выборов, конечно, красивая с политтехнологической точки зрения. Региональные элиты заметно усилились. Больше денег, возможностей. Местные выборы показали – какую бы популярность Зеленский не имел, все облцентры за местными элитами, которые с "зелеными" не связаны. И та же Одесса уже точно не даст Зеленскому электоральной поддержки, как в прошлый раз. Потому надо поставить того, кто проконтролирует, чтобы всё было не совсем плохо, – поясняет политтехнолог. – Но мне ближе версия, что центральная власть хочет перенаправить контрабандные потоки из Одессы на себя. Им нужны ресурсы — содержать пенсионеров, бюджетников, силовиков. В этом ракурсе важно перенаправить потоки на себя, замкнуть их на Киеве".

Ранее "Телеграф" сообщал, что 15 ноября 2020 года во время второго тура выборов городского главы Одессы, победу одержал Геннадий Труханов, который правит городом с 27 мая 2014 года.