Мэр Запорожья собрался в отставку: названа причина

Городской глава сообщил, что такой совет ему дали врачи.

Мэр Запорожья Владимир Буряк заявил, что уходит в отставку и объяснил это перенесенной операцией.

Соответствующая информация появилась на его официальной странице в Фейсбук.

"Сегодня во время сессии Запорожского городского совета заявил о намерении уйти с поста городского головы", — написал он.

Он отметил, что в последнее время он был на больничном и трижды бывал на операционном столе. Поэтому, говорит Буряк, врачи рекомендовали ему "приберечь здоровье", поскольку ему еще предстоит пройти несколько обследований.

Буряк заверил, что не намерен покидать город и уходить из политики.

Отметим, что об отставке мэра Запорожья в сети начали говорить еще в прошлую пятницу. Тогда об этом сообщила активистка "Демократичной сокири" Юлия Чайка.

Впрочем, тогда в мэрии эту информацию комментировать не стали.

Как сообщалось ранее, в августе в мэрии Запорожья были проведены обыски по делу о хищении средств. Тогда полиция и прокуроры наведались в офисы Буряка и его помощника Анатолия Пустоварова.

Буряк занимает кресло мэра Запорожья с 2015 года.