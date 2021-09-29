Укр

Мэр Запорожья собрался в отставку: названа причина

Автор
Геннадий Лубенец
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Автор
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Владимир Буряк Новость обновлена 29 сентября 2021, 20:32
Владимир Буряк

Городской глава сообщил, что такой совет ему дали врачи.

Мэр Запорожья Владимир Буряк заявил, что уходит в отставку и объяснил это перенесенной операцией.

Соответствующая информация появилась на его официальной странице в Фейсбук.

"Сегодня во время сессии Запорожского городского совета заявил о намерении уйти с поста городского головы", — написал он.

Он отметил, что в последнее время он был на больничном и трижды бывал на операционном столе. Поэтому, говорит Буряк, врачи рекомендовали ему "приберечь здоровье", поскольку ему еще предстоит пройти несколько обследований.

Буряк заверил, что не намерен покидать город и уходить из политики.

Отметим, что об отставке мэра Запорожья в сети начали говорить еще в прошлую пятницу. Тогда об этом сообщила активистка "Демократичной сокири" Юлия Чайка.

Впрочем, тогда в мэрии эту информацию комментировать не стали.

Как сообщалось ранее, в августе в мэрии Запорожья были проведены обыски по делу о хищении средств. Тогда полиция и прокуроры наведались в офисы Буряка и его помощника Анатолия Пустоварова.

Буряк занимает кресло мэра Запорожья с 2015 года.

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#Запорожье #Владимир Буряк
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