Мер Запоріжжя зібрався у відставку: названа причина
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Міський голова повідомив, що таку пораду йому дали лікарі.
Мер Запоріжжя Володимир Буряк заявив, що йде у відставку і пояснив це перенесеною операцією.
Відповідна інформація з’явилася на його офіційній сторінці в Фейсбук.
"Сьогодні під час сесії Запорізької міської ради заявив про намір піти з посади міського голови", — написав він.
Він зазначив, що останнім часом він був на лікарняному і тричі бував на операційному столі. Тому, каже Буряк, лікарі рекомендували йому "приберегти здоров’я", оскільки йому ще належить пройти кілька обстежень.
Буряк запевнив, що не має наміру залишати місто і йти з політики.
Відзначимо, що про відставку мера Запоріжжя в мережі почали говорити ще в минулу п’ятницю. Тоді про це повідомила активістка "Демократичної сокири" Юлія Чайка.
Втім, тоді в мерії цю інформацію коментувати не стали.
Як повідомлялося раніше, в серпні в мерії Запоріжжя були проведені обшуки у справі про розкрадання коштів. Тоді поліція і прокурори навідалися в офіси Буряка і його помічника Анатолія Пустоварова.
Буряк займає крісло мера Запоріжжя з 2015 року.
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