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Мер Запоріжжя зібрався у відставку: названа причина

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
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Володимир Буряк Новина оновлена 29 вересня 2021, 20:32
Володимир Буряк

Міський голова повідомив, що таку пораду йому дали лікарі.

Мер Запоріжжя Володимир Буряк заявив, що йде у відставку і пояснив це перенесеною операцією.

Відповідна інформація з’явилася на його офіційній сторінці в Фейсбук.

"Сьогодні під час сесії Запорізької міської ради заявив про намір піти з посади міського голови", — написав він.

Він зазначив, що останнім часом він був на лікарняному і тричі бував на операційному столі. Тому, каже Буряк, лікарі рекомендували йому "приберегти здоров’я", оскільки йому ще належить пройти кілька обстежень.

Буряк запевнив, що не має наміру залишати місто і йти з політики.

Відзначимо, що про відставку мера Запоріжжя в мережі почали говорити ще в минулу п’ятницю. Тоді про це повідомила активістка "Демократичної сокири" Юлія Чайка.

Втім, тоді в мерії цю інформацію коментувати не стали.

Як повідомлялося раніше, в серпні в мерії Запоріжжя були проведені обшуки у справі про розкрадання коштів. Тоді поліція і прокурори навідалися в офіси Буряка і його помічника Анатолія Пустоварова.

Буряк займає крісло мера Запоріжжя з 2015 року.

Теги:
#Запоріжжя #Володимир Буряк
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