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У запорізькій мерії обшуки: розслідують справу про розтрату коштів (фото)

Автор
Г. Михайлова
Дата публікації
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Автор
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У запорізькій мерії обшуки: розслідують справу про розтрату коштів (фото) Новина оновлена 19 серпня 2021, 13:14
У будівлі запорізької міськради працюють слідчі

Правоохоронців зацікавили не тільки кабінети чиновників міської ради Запоріжжя.

У будівлі мерії Запоріжжя проводять обшуки, зокрема в кабінеті міського голови Володимира Буряка і його помічника Анатолія Пустоварова.

Фото того, що відбувається розмістив запорізький журналіст Богдан Василенко.

Як розповіли "Телеграфу" в Національній поліції правоохоронці зі слідчого управління Нацполіціі в Запорізькій області проводять серію обшуків. Під приціл поліції, прокуратури та Управління стратегічних розслідувань потрапили чиновники в рамках кримінального провадження за статтею "привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем" (ст.191 ККУ).

Крім запорізької міськради, обшукують кілька райдержадміністрацій та комунальних закладів. Також обшук торкнувся і салону краси.

Cалон краси "Persona".
Cалон краси "Persona".

Як повідомляють джерела і підтверджує поліція, обшук проходить в салоні краси "Persona". Відзначимо, що дочка власниці салону Наталія Зайченко, свого часу була радницею міського голови Володимира Буряка.

Раніше "Телеграф" писав, що главу обласної ради Харкова Артура Товмасяна затримали за хабарі.

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