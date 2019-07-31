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СБУ вызвала на допрос мэра Запорожья Буряка

СБУ вызвала на допрос мэра Запорожья Буряка
17:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Мэра Запорожья Владимира Буряка вызвали на допрос в качестве свидетеля о подкупе избирателей и госизмене.

Мэра Запорожья Владимира Буряка вызывают на допрос в Службу безопасности Украины в качестве свидетеля по делу о государственной измене и подкупе избирателей, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на пресс-службу управления СБУ в Запорожской области.

"Вызываем Буряка в качестве свидетеля. Есть дело, которое сейчас отрабатывает следователь. Вызывают не только Буряка, вызывают ряд лиц, которые могут объяснить какие-то обстоятельства дела", - говорит пресс-офицер СБУ Сергей Левченко.

Имена всех приглашаемых на допрос лиц в СБУ пока не разглашают.

В то же время в пресс-службе Запорожской мэрии заявили, что городскому голове еще не вручали повестку с вызовом на допрос.

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Между тем, представитель партии "Батькивщина" в Запорожье Виталий Рябцев сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук, что на допросы помимо Буряка также вызваны директор комбината "Запорожсталь" Ростислав Шурма, заместитель городского головы Анатолий Пустоваров, депутат Запорожского облсовета Виктор Буско, и "другие фигуранты грязной политической борьбы".

Напомним, президент Владимир Зеленский в Запорожской области выслушал жалобы от активистов и чиновников и дал мэру три месяца на решение проблем.

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СБУ, Мэр, Запорожье, Госизмена, Владимир Буряк.
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