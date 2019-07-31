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СБУ в Запорожье разоблачила экс-сотрудника МВД, который собирал сведения для ФСБ

СБУ в Запорожье разоблачила экс-сотрудника МВД, который собирал сведения для ФСБ
11:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачила экс-сотрудника Министерства внутренних дел Украины из Запорожья, который собирал разведывательные сведения по заданию ФСБ Российской Федерации.

"Оперативники украинской спецслужбы установили, что житель Запорожья, бывший работник органов внутренних дел Украины, находясь на временно оккупированной территории АР Крым, был завербован сотрудником ФСБ РФ. По заданию "куратора" агент через личные связи собирал разведывательные сведения об общественно-политической и социально-экономической ситуации в Запорожье. Полученную информацию он передавал представителю иностранной спецслужбы при выезде к временно оккупированной территории АР Крым под предлогом якобы решения семейных вопросов", - сообщает пресс-служба СБУ в среду.

Продолжаются следственно-оперативные действия.

В СБУ сообщили, что оснований для задержания российских моряков танкера NEYMA не было

СБУ напоминает, что согласно ч.2 ст.111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) от уголовной ответственности освобождается гражданин Украины, если он не совершил преступного задания иностранного государства, иностранной организации или их представителей и добровольно сообщил органам государственной власти Украины о своей связи с ними и полученном задании.

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СБУ, Запорожье, ФСБ РФ.
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