Меру Одеси вручили 5 підозр у скоєнні злочинів: що відомо

Труханову вручили відразу п’ять підозр, але в числі фігурантів — не тільки градоначальник

Меру Одеси Геннадію Труханову, який не так давно публічно осоромився, вручили 5 підозр у скоєнні злочинів.

Про це на своїй сторінці в "Фейсбуці" повідомила генпрокурор України Ірина Венедиктова.

За її словами, справа стосовно Труханова, якому вона підписала відразу кілька підозр, буде показовою.

Генпрокурор каже, що в числі підозрюваних, крім мера — кілька місцевих чиновників і "відомий одесит" — бізнесмен, який нібито "крутив держслужбовцями, як хотів".

"Вони були причетні до цілого ряду злочинних дій, спрямованих на заволодіння земельними ділянками в Одесі. Реальне заволодіння землями фігуранти справи називали чомусь орендою, забувши про те, що підробка документів і використання службових повноважень з метою реалізації злочинного плану — кримінально карані діяння. В цілому, згідно з експертними висновками, збитки для міського бюджету склали понад 533 млн грн", — повідомила генпрокурор.

Відзначимо, що Труханов проходить по ще одній кримінальній справі — про можливе розкрадання 92 млн грн під закупівлі Одеською міською радою будівель заводу "Краян". Слідчі прийшли до висновку, що в 2016 році мер і інші чиновники привласнили гроші під виглядом купівлі збанкрутілого заводу за завищеною вартістю. Спочатку суд першої інстанції Труханова виправдав, проте в апеляційному рішення колег скасували і дали хід цій справі знову.

Нагадаємо, нещодавно НАБУ проводило обшуки у керівництва Держміграційної служби у справі про розкрадання коштів, в результаті чого з посади був звільнений глава Міграційної служби України Максим Соколюк, що нещодавно одружився на "Насті з Уханю" — дівчині, яка застрягла в епіцентрі пандемії в Китаї через відмову залишати країну без своєї собаки.