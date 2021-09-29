Звільнено голову Міграційної служби України

НАБУ проводило обшуки у керівництва Держміграційної служби у справі про розкрадання коштів.

Главу Міграційної служби України Максима Соколюка, який недавно зіграв весілля з "Настею з Уханя", звільнили.

Про це повідомляє Klymenko Time.

У повідомленні вказується, що тимчасовим виконуючим обов’язки глави ДМС призначено Наталію Науменко.

Раніше агентство "УНН" повідомляло, що 22 вересня співробітники НАБУ проводили обшуки в офісі Соколюка і його заступників. Детективи проводили їх з метою перевірки інформації про розкрадання коштів при спорудженні нового офісу відомства за адресою Павловська, 29, що в Києві.

За даними видання, детективи встановили, що будівництво проводилося за завищеною вартістю, а роботи виконували компанії, пов’язані з керівництвом ДМС.

НАБУ цю інформацію не коментувало.

Соколюк теж не надавав інформації про подію, але виклав у себе на сторінці пост зі словами пісні групи Браво "Ну ось і все …".

Як відомо, Соколюк обіймає посаду глави ДМС з 2015 року, а його відомство не вперше потрапляє під приціл НАБУ.

Так у 2017 році детективи оголосили про підозру його першій заступниці Діні Пимаховій, її звинувачували в одержанні неправомірної вигоди за оформлення документів для іноземців на перебування в Україні.