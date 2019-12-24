Высший антикоррупционный суд отправил Пимахову под домашний арест

Новости Украины:ВАКС отправил под ночной домашний арест экс-первого замглавы Миграционной службы Пимахову.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения бывшему первому заместителю главы Государственной миграционной службы Украины Дине Пимаховой в виде ночного домашнего ареста.

"Суд удовлетворил ходатайство прокурора САП и применил к подозреваемой меру пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком до 21 февраля 2020 года", - сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Кроме того, на Пимахову возложен ряд процессуальных обязанностей, а именно: носить электронный браслет, прибывать к детективу, прокурору или суду, сообщать об изменении места работы, воздерживаться от общения со свидетелями, а также сдать на хранение паспорт для выезда за границу.

Как сообщалось, 19 декабря детективы НАБУ уведомили о подозрении бывшего первого заместителя главы Госмиграционной службы в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.4 ст.368 УКУ, а именно в просьбе предоставить и получении должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, неправомерной выгоды для себя совершение таким должностным лицом в интересах третьего лица любого действия с использованием служебного положения.

По данным САП, досудебным расследованием установлено, что указанное должностное лицо предложило организовать оформление гражданину Вьетнама вида на жительство в Украине на один год, с возможностью последующего ее продления до трех лет. "При этом должностное лицо высказала просьбу предоставить ей неправомерную выгоду за обеспечение ею соответствующего процесса оформления документов в сумме $1,8тыс., которую в дальнейшем получила", - говорится в сообщении.

Кроме того, экс-первый замглавы ГМС Украины предложила организовать процесс приобретения гражданином Ирана украинского гражданства по якобы территориальному происхождению, которое должно подтверждаться заведомо ложными официальными документами, дальнейшего получения им паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу. В то же время, указанное лицо, действуя повторно, высказало просьбу предоставить ей неправомерную выгоду за обеспечение соответствующего процесса оформление и выдачу документов в сумме $30 тыс.

В САП не называют имени и фамилии экс-чиновника, уведомленной о подозрении.

Вместе с тем, экс-нардеп от "БПП" и журналист Сергей Лещенко написал в своей странице в соцсети Фейсбук, что "НАБУ и САП сообщили о подозрении Дине Пимаховой, экс-первой замглавы Государственной миграционной службы Украины".