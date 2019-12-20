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Экс-замглаве ГМС сообщили о подозрении во взяточничестве

Экс-замглаве ГМС сообщили о подозрении во взяточничестве
10:08 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Чиновницу подозревают в незаконном оформлении вида на жительство иностранным гражданам.

Бывшему первому заместителю председателя Государственной миграционной службы Дине Пимаховой сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. Об этом сообщается на сайте НАБУ.

"19 декабря детективы НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП сообщили о подозрении бывшему первому заместителю председателя Государственной миграционной службы Украины в получении неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экс-чиновница уличена в совершении уголовного преступления еще в 2017 году в результате спецоперации НАБУ под прикрытием, осуществленной для документирования фактов коррупции в миграционной сфере.

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В частности, её действия квалифицированы по ч.4 ст.368 ("Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом") Уголовного кодекса Украины.

"По данным следствия, в июне 2017 года подозреваемая предложила организовать оформление вида на жительство в Украине гражданину Вьетнама на один год с возможностью продления срока до трех лет. За предоставление такой услуги чиновница потребовала и, как следствие, получила неправомерную выгоду в размере 1800 долл. (на время совершения преступления - 46 944 грн)", - говорится в сообщении.

Кроме того, как установило следствие, в августе 2017 года она предложила организовать получение гражданином Ирана гражданства Украины по якобы территориальному происхождению, которое должно подтверждаться заведомо ложными официальными документами. Это бы позволило иностранному гражданину получили паспорт гражданина Украины и паспорт для выезда за границу. В этом случае должностное лицо за обеспечение процесса оформления и выдачи документов просила неправомерную выгоду в размере 30 тыс. долл. (на время совершения преступления – 763 551 грн).

Расследование указанных фактов детективы осуществляют с ноября 2017 года.

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В НАБУ также отмечают, что "в ноябре 2017 года ГПУ и СБУ сорвали упомянутую спецоперацию детективов". "В ноябре 2017 года служащие СБУ и ГПУ провели в дальнейшем признанные незаконными обыски в конспиративных помещениях НАБУ, по месту жительства детективов под прикрытием и их руководителей. Трем из них безосновательно вручены подозрения в совершении тяжких преступлений, которые впоследствии были закрыты прокурором", - говорится в сообщении.

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САП, НАБУ, Подозрение, Миграционная служба, Дина Пимахова.
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