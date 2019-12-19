Скачать
Четверг, 19.12.2019
В МИД Украины отреагировали на очередное нарушение РФ на Донбассе
В МИД Украины отреагировали на очередное нарушение РФ на Донбассе
Что может "подтолкнуть" реформы ВСУ? Загороднюк поделился своим мнением
Что может "подтолкнуть" реформы ВСУ? Загороднюк поделился своим мнением
Почеттино может вернуться в Тоттенхэм
Почеттино может вернуться в Тоттенхэм
"Аватар 2": режиссер Джеймс Кэмерон объяснил причину задержки сиквела
"Аватар 2": Джеймс Кэмерон объяснил причину задержки сиквела

Двум экс-чиновникам "Черкассыоблэнерго" вручили подозрения

Двум экс-чиновникам "Черкассыоблэнерго" вручили подозрения
20:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Экс-чиновников "Черкассыоблэнерго" подозревают в завладении средствами госпредприятия на сумму 313 млн грн.

Двум бывшим чиновникам "Черкассыоблэнерго" правоохранители сообщили о подозрении в завладении 313 млн грн и злоупотреблении служебным положением, сообщает пресс-служба Специализированный антикоррупционной прокуратуры (САП).

"По согласованию прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении двум бывшим должностным лицам ОАО "Черкассыоблэнерго" в уголовном производстве по фактам завладения средствами предприятий энергетического сектора экономики и злоупотреблении служебным положением, которым причинен более 313 млн грн убытков", - сказано в сообщении.

Так, в ходе досудебного расследования установлено, что в 2015-2016 годах и.о. главы правления "Черкассыоблэнерго" и первый заместитель главы правления этого общества, действуя в интересах частной компании - ЧАО "ХК "Энергосети" путем подписания договоров о переводе долга и замены должника, завладели средствами, которые должны были поступить от ОАО "Азот" в ПАО "Черкассыоблэнерго".

Черкасские полицейские оперативно задержали банду вымогателей

Как следствие, энергоснабжающей компании нанесен ущерб на общую сумму 313 млн грн.

Действия должностных лиц квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 УК Украины.

"Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения", - сказано в сообщении.

В САП отметили, что ранее в указанном производстве было сообщено о подозрении главе правления ЧАО "ХК "Энергосети" в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.3 ст.27 ч.2 ст.364 и ч.3 ст.209 УК Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Черкассы, САП, НАБУ, Черкассыоблэнерго.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какие лекарства больше всего опасны для печени
02 День святого Николая 2019: красивые поздравления в стихах и открытках
03 День святого Николая 2019: самые лучшие СМС-поздравления в стихах, открытки
04 Маникюр 2020: нежный и женственный дизайн с пудрой (Фото)
05 Праздник Николая Чудотворца 2019: что можно и нельзя делать в этот день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В ОПЗЖ требуют референдума по рынку земли
В ОПЗЖ требуют референдума по рынку земли
В Украине будет запущен реестр педофилов
В Украине будет запущен реестр педофилов
В Госстате оценили рост ВВП Украины в III кв.-2019
В Госстате оценили рост ВВП Украины в III кв.-2019
Сбегает в океан: ледник Купол Вавилова с рекордной скоростью растает (Видео)
Сбегает в океан: ледник Купол Вавилова с рекордной скоростью растает (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь